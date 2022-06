L’export digitale: le potenzialità del web per crescere sui mercati esteri

Fonte: Shutterstock

La Farnesina e ICE Agenzia hanno promosso il lancio della prima campagna di nation branding italiana “Italy is simply extraordinary: beIT” per restituire ai mercati internazionali una rinnovata immagine dell’Italia e del Made in Italy, illustrando i valori e il talento del nostro Paese, le competenze e le potenzialità. La campagna, destinata a 26 Paesi-obiettivo, è articolata in due fasi. La prima è stata lanciata il 29 dicembre 2021, mentre nel 2022, da marzo ad agosto, è prevista una campagna di comunicazione mirata, con il coinvolgimento delle Associazioni di categoria.

L’esigenza di fornire alle aziende maggiori competenze nel settore digitale ha spinto la Farnesina a promuovere diverse iniziative. Di fronte alla forte espansione del commercio elettronico, legata anche all’emergenza sanitaria e al lockdown. Tramite l’Agenzia ICE, si è proceduto alla conclusione, nel biennio 2020- 2022, di 32 accordi con le maggiori piattaforme internazionali di commercio elettronico (tra cui Amazon, Walmart, JD.com, Alibaba, WeChat) e con piattaforme di commercio elettronico estere a forte impatto su aree o mercati in cui operano, garantendo vetrine digitali per il Made in Italy a 6.379 aziende in 31 Paesi.

La Farnesina intende inoltre proseguire nel solco dell’azione di rafforzamento dell’offerta del Made in Italy nelle catene della GDO internazionale. Tra il 2020 e il 2021, per il tramite dell’Agenzia ICE, sono stati sottoscritti 45 accordi in 24 Paesi con alcune tra le maggiori reti della grande distribuzione internazionale (come Lulu, BHG e Globus) per la promozione dei prodotti che interessano oltre 5.650 aziende italiane. Per il 2022 è poi previsto il lancio del voucher “proMUOVITI”, destinato alle aziende del Sud per lo svolgimento di attività promozionali all’estero; la produzione di materiale promozionale in lingua straniera; accesso a servizi digitali per l’export; la partecipazione a fiere internazionali e l’organizzazione di missioni incoming di investitori esteri.

Nel quadro delle attività formative a sostegno dell’internazionalizzazione delle PMI per colmare il deficit di cultura digitale e rafforzare le competenze di nuove figure professionali, quali i Temporary e Digital Export Manager, Italiaonline in partnership con il Ministero degli Esteri organizza una nuova edizione di webinar. Il secondo appuntamento è giovedì 30 giugno con un webinar dedicato all’ecommerce ad agli strumenti chiave per lo sviluppo di un export di successo a cui è possibile registrarsi a questo link.

I webinar saranno presentati dalla Italiaonline Academy, la corporate university di Italiaonline nata per la formazione interna e successivamente allargata alla formazione esterna delle aziende, in special modo delle PMI italiane.