Pensioni: stop aumenti, età pensionabile ferma fino al 2024

Niente scatti per le pensioni : il decreto 27 ottobre 2021 del Ministero dell’Economia sull’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita stabilisce infatti che per il biennio 2023-2024 non cambiano i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione , ovvero 67 anni. Le disposizioni non riguardano le pensioni anticipate, che sono invece bloccate fino al 2026.

Scatti pensione vecchiaia

Nessun incremento per le pensioni di vecchiaia nel biennio 2023-2024. Un peso lo hanno avuto i dati ISTAT, che mostrano una frenata nel 2020 (a causa del Coronavirus) con una stima di ripartenza non prima del 2022. I requisiti per la pensione di vecchiaia restano dunque invariati rispetto a quelli attualmente applicati. Per coloro che invece hanno svolto una o più delle attività considerate gravose, e che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia è fissato a 66 anni e 7 mesi.

Scatti pensione anticipata

Gli scatti per le pensioni anticipate sono bloccati fino al 31 dicembre 2026 (decreto 4/2019). In base alle stime post-Covid, si prevede però un aumento dell’età contributiva necessaria per andare in pensione dal 2027, quando dovrebbero essere necessari 43 anni e un mese.

Dopo il 2025

Secondo le previsioni INPS post-Covid, dal 2025 si attuerà uno nuovo scatto di due mesi, comunque inferiori a tre mesi previsti nello scenario pre-Covid. Si recupererà poi a partire dal 2026, quando gli scatti legati alle aspettative di vita saranno invece superiori al previsto.

Le stime sull’età pensionabile: