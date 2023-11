Esperienza ventennale come caporedattrice e giornalista, sia carta che web. Specializzata in politica, economia, società, green e scenari internazionali.

Fonte: ANSA Pensioni, Meloni conferma tagli per 732mila lavoratori pubblici in 20 anni

“Abbiamo fatto il massimo sforzo possibile“. Giorgia Meloni ribadisce la posizione del governo sulle pensioni: alle condizioni date e considerati i vincoli esistenti, si è fatto tutto il possibile sia per finanziare i contratti del pubblico impiego sia per confermare nel 2024 il taglio del cuneo contributivo e le misure a sostegno della famiglia. Questa in sintesi la dichiarazione della premier dopo il primo vero confronto tra governo e sindacati, quello convocato ieri a Palazzo Chigi, sugli emendamenti alla Manovra 2024. Un incontro che è andato oltre le 3 ore, con il governo quasi al completo ma senza gli incontri plenari inizialmente previsti con le associazioni datoriali.

Cosa cambia quindi? Sostanzialmente nulla rispetto al disegno iniziale. Sulle pensioni è arrivato il niet di Meloni e i suoi alla richiesta di ritirare quanto previsto dall’art.33, il conteso articolo della Finanziaria che taglia le aliquote di rendimento a diverse categorie di dipendenti pubblici. Meloni quindi non lo cancellerà: il taglio alle pensioni per 732mila lavoratori pubblici in 20 anni rimane.

Ma Meloni assicura che ci sarà una sorta di sistema a doppia deroga: per chi raggiunge i requisiti entro il 31 dicembre 2023, sia di vecchiaia che anticipata, e per tutti coloro che dal 2024 vanno in pensione di vecchiaia, con una forma di tutela maggiorata per i medici. Solo sul settore sanità quindi, come spiegato dalla stessa Meloni al tavolo con i sindacati, il governo starebbe valutando “un ulteriore meccanismo di tutela, in modo da ridurre la penalizzazione all’approssimarsi all’età della pensione di vecchiaia”. Ancora nulla si sa però sui dettagli. Intanto, i camici bianchi per ora mantengono lo sciopero del 5 dicembre.

Insomma, da parte del governo c’è l’impegno, a quanto si intende, ma non la decisione finale. Prima di tutto perché le risorse a disposizione sono pochissime. A questo poi si aggiunge che non sono ancora state definite le nuove regole del Patto di stabilità.

Cgil e Uil restano dunque a bocca asciutta. I segretari Landini e Bombardieri continuano a bollare la decisione del governo come un “provvedimento sbagliato”. Bombardieri è deluso: “Era quello che ci aspettavamo, il governo ha chiarito che non ci sarebbero state modifiche. Eravamo preparati, ma è strano che si riconfermi l’insensibilità alle richieste delle piazze”.

Il segretario della Cgil Landini è netto: “Se hanno bisogno di fare cassa devono smetterla di farla sui lavoratori e sulle pensioni. I soldi vanno presi dove ci sono”. E quindi, su tutto: nei 100 miliardi di evasione fiscale e aumentando la tassazione sulle rendite finanziarie e quelle immobiliari, rimarca. “La Manovra non ha il sostegno della maggioranza del nostro Paese” e in generale peggiora le condizioni dell’Italia, a partire dal tema pensioni. E attacca: “Sono riusciti a peggiorare la Legge Fornero”.

La decisione presa sui medici viene definita “insufficiente”, perché il provvedimento “mette in discussione i diritti acquisiti e peggiora la Legge Fornero” chiarisce Landini a Sky TG24. Dicendo che chi può andare in pensione quest’anno lo garantisci – stiamo parlando di medici, infermieri, gente di cui abbiamo bisogno visto che c’è carenza – ci troveremo senza medici e infermieri. In più, quelli che devono andare in pensione il prossimo anno vedranno un taglio. Inoltre, introducono il principio per cui questo si può fare, che è incostituzionale”.

Sul resto poi “sono riusciti a peggiorare tutto: Quota 103, Opzione Donna, Ape Sociale. E siamo in un Paese dove c’è un innalzamento della soglia per andare in pensione” continua Landini, oltre a una precarietà diffusa tra i giovan, che quindi “non avranno un futuro presidenziale”. Su questo “non è stato detto nulla”.

La Cisl di Luigi Sbarra sembra invece apprezzare lo sforzo del governo, e lascia uno spiraglio di apertura di dialogo. Cgil e Uil confermano invece senza se e senza ma la mobilitazione di venerdì 1 dicembre al Sud, nelle regioni del Mezzogiorno, perché “il governo non cambia la Manovra, che resta sbagliata” attacca ancora Landini.

Intanto nel decreto Anticipi varato al governo scattano i primi aggiustamenti alle pensioni, con aumenti fino a 130 nel 2024. Il provvedimento dispone un adeguamento del 5,4% fino a un massimo di 130 euro, in relazione all’inflazione, delle pensioni italiane a partire dal 1° gennaio 2024. L’aumento è stato calcolato sulla base della variazione percentuale che si è verificata negli indici dei prezzi al consumo forniti dall’Istat il 7 novembre 2023.

Un aumento del 5,4% sarà garantito soltanto a chi percepisce fino a 4 volte la minima. Per le altre fasce, invece, si assisterà a una riduzione progressiva: