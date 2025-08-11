Permettere a più lavoratori di andare in pensione a 64 anni: sì, ma con quale costo per i conti pubblici?
Il governo, sotto la spinta della Lega, ragiona sull’accesso alla pensione anticipata a 64 anni anche per altre categorie, partendo da quei lavoratori che hanno versato una parte di contributi con il sistema misto, come ha dichiarato il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon.
Indice
Pensione a 64 anni per tutti, quali conseguenze
Ma cosa succederebbe se la pensione a 64 anni fosse garantita per tutti? L’ipotesi di ridurre l’età pensionabile a 64 anni per tutti i lavoratori, senza vincoli aggiuntivi o penalizzazioni, comporterebbe un aumento immediato e permanente della spesa previdenziale, incidendo in modo strutturale sui conti pubblici italiani.
Le simulazioni elaborate dal Centro studi di Unimpresa, su dati della Ragioneria generale dello Stato, quantificano in 120.000/160.000 il numero di nuovi pensionati aggiuntivi per ciascun anno di applicazione nei primi 5 anni, con un impatto che già nel 2025 porterebbe la spesa per pensioni dal 15,3% al 15,6% del Pil.
Il divario rispetto allo scenario a normativa vigente si allargherebbe negli anni successivi, arrivando al 16,2% nel 2030 contro il 15,7% previsto oggi, e al 17,7% nel 2040 rispetto a un livello di riferimento del 17,1%. L’effetto si manterrebbe nel tempo: anche al 2070 la spesa resterebbe più alta di circa mezzo punto di Pil, 14,5% contro 14% nello scenario base. In valori assoluti, il maggiore esborso cumulato ammonterebbe a circa 40 miliardi di euro tra il 2025 e il 2029 (a prezzi costanti) e tra 160 e 180 miliardi entro il 2045 (a prezzi 2020).
Pensioni più basse
Il meccanismo alla base dell’aggravio è duplice:
- da un lato la maggiore durata media delle prestazioni legata all’uscita anticipata;
- dall’altro la riduzione della base contributiva dal momento che i lavoratori lascerebbero il mercato prima e versando meno contributi.
Ed anche in presenza di assegni pensionistici medi più bassi, per effetto del calcolo contributivo su una carriera più breve, l’ampliamento della platea e l’aumento della longevità media dei beneficiari genererebbero una pressione destinata a durare sulle finanze pubbliche.
L’impatto non si limiterebbe ai conti previdenziali. Sul fronte macroeconomico, il rapporto tra occupati e pensionati peggiorerebbe, con un tasso di attività più basso e un potenziale di crescita ridotto. In prospettiva intergenerazionale, la misura aumenterebbe il trasferimento implicito di risorse a favore delle generazioni attuali, scaricando oneri futuri sui giovani lavoratori e sui contribuenti di domani.
Il presidente di Unimpresa Paolo Longobardi, invita alla prudenza:
Ogni scelta ha un costo e richiede responsabilità. In un momento in cui il Paese ha bisogno di rilanciare gli investimenti, sostenere le imprese e rafforzare l’occupazione giovanile, è fondamentale indirizzare le risorse pubbliche verso ciò che genera crescita. Non possiamo permetterci scelte miopi che rischiano di compromettere la sostenibilità finanziaria e penalizzare le nuove generazioni.
La spesa pensionistica
Le proiezioni ufficiali a legislazione vigente stimano una spesa pensionistica pari al 17,1% del Pil nel 2040, per poi scendere gradualmente al 14% nel 2070 grazie all’adeguamento automatico dei requisiti anagrafici alla speranza di vita e alla progressiva maturazione del metodo contributivo.
Un abbassamento immediato dell’età pensionabile interromperebbe questa traiettoria, fissando un livello di spesa più alto per decenni e rendendo necessarie misure correttive, come aumenti di aliquote contributive, tagli alle prestazioni o ricorso a fiscalità generale al fine di mantenere in equilibrio il sistema.