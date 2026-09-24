Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Durante Innotrans di Berlino, Fsi annuncia nuovi convogli Intercity in arrivo, per rafforzare i collegamenti del Centro Sud Italia

In occasione della fiera ferroviaria Innotrans a Berlino, l’appuntamento di riferimento per il settore in programma dal 22 al 25 settembre, Trenitalia ha presentato ufficialmente i nuovi treni Intercity 200 realizzati negli stabilimenti italiani di Alstom.

I convogli rientrano in un piano generale di investimenti da circa 500 milioni di euro, sostenuto anche dai fondi del Pnrr, destinato al potenziamento strutturale dei collegamenti di media e lunga percorrenza su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo primario è ridurre il divario infrastrutturale tra Nord e Sud Italia e migliorare la frequenza dei collegamenti, garantendo condizioni di viaggio più moderne anche lungo le dorsali storicamente meno servite.

I numeri della flotta e le prossime tratte

Il programma complessivo di ammodernamento del comparto Intercity prevede l’ingresso progressivo di 38 nuovi convogli:

12 elettrotreni Intercity 200 con velocità massima di 200 km/h, prodotti da Alstom;

13 treni a trazione ibrida elettrica, diesel e batteria forniti da Hitachi Rail;

6 treni a batteria destinati specificamente alle linee non elettrificate, ancora provenienti da Hitachi Rail;

7 convogli ibridi Alstom già operativi e in esercizio sulla rete.

I nuovi mezzi consentiranno la continuità del servizio anche sulle linee a trazione mista senza richiedere la complessa procedura di cambio della locomotiva. L’introduzione di treni ibridi o a batteria si rende indispensabile per far fronte alle croniche carenze dell’infrastruttura ferroviaria del Centro-Sud, dove diversi tratti risultano ancora sprovvisti della rete aerea di alimentazione. In questo modo le connessioni tra i principali centri abitati del Meridione saranno oggetto di un miglioramento decisivo sia in termini di tempi di percorrenza sia di affidabilità.

In arrivo nuovi collegamenti nazionali allo stesso prezzo

A margine della presentazione, l’amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato ha chiarito la posizione della società su alcuni punti strategici.

Nonostante la pressione derivante dai recenti rincari dei costi energetici, Fs ha confermato l’intenzione di non aumentare il costo dei biglietti per i passeggeri.

Con l’obiettivo di implementare i collegamenti e migliorare la qualità del servizio, Trenitalia parteciperà a tutte le future gare pubbliche d’appalto per l’assegnazione dei servizi Intercity sul territorio nazionale, puntando a confermare la gestione completa delle tratte.

Proseguono i lavori per il collegamento ferroviario con la Germania

Prosegue inoltre la cooperazione con Deutsche Bahn, le ferrovie tedesche, e Öbb, quelle austriache. L’intento è di aprire un canale via ferrata che colleghi Roma a Monaco di Baviera, passando per Milano. Il debutto di questa nuova linea estera è previsto per la prossima estate, in tempo per il prossimo Oktoberfest.