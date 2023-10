Recycled, reflected, reconstructed: il claim delle borse Freitag

Fonte: Ufficio stampa Borse reflected Freitag.

Sicurezza, materiali di recupero e ambiente: c’è chi ci pensa al 1993, quando due fratelli in un appartamento condiviso a Zurigo hanno realizzato le prime borse prodotte a partire da teloni di camion riciclati.

Ancora oggi, ogni borsa Freitag viene ricavata da materiali recuperati in giro per il mondo, dall’Europa all’Asia. Per scovarli c’è bisogno di una massiccia offensiva logistica da parte di un team specializzato di 4 persone, che si occupa di far arrivare in fabbrica 350 tonnellate di teloni di camion ogni anno.

Con il passare del tempo Freitag ha continuato a produrre pezzi unici elaborati con cura, durevoli e dal design intramontabile, sperimentando ogni giorno con materiali nuovi e funzionalità diverse, proponendo un assortimento sempre ricco di novità.

Fonte: Ufficio stampa

Sicurezza al primo posto

Nelle grandi città dove il traffico non manca, prevale la comodità di spostarsi su due ruote, la bicicletta diventa però un’attività che comporta dei rischi che l’azienda Freitag ha provato ad arginare, sviluppando borse catarifrangenti per essere notati sulla carreggiata grazie ai fari delle autovetture, sia di notte che di giorno.

Frutto di un triplice riciclo, le nuove borse urbane Freitag Day & Night sono state concepite per durare particolarmente a lungo: la borsa a tracolla F670 WARREN, la tote con chiusura arrotolabile F680 ANDERSON e lo zaino F690 COSTON vengono realizzate con un tessuto ricavato da bottiglie in PET riciclate, e vecchi teloni usati, nonché bande riflettenti di camion, questi articoli sono pensati in maniera tale da poter essere riparate con estrema facilità.

Le borse sono state rilasciate l’11 ottobre per “tutte le urban people” in negozio (via Pasubio 8, Milano) e online.

Design e continua ricerca

Il team Freitag dei Circular Sourcer, incaricato di reperire i materiali, ha testato un’infinità di tessuti ricavati da bottiglie in PET vuote. Alla fine ne ha trovato uno robusto quasi quanto un telone di camion e anche particolarmente gradevole al tatto.

Fondamentale quindi il lavoro dei designer, che hanno sviluppato ulteriormente la proposta e cifra stilistica di Freitag, dando vita a prodotti inediti per il giorno e la notte.

Fonte: Ufficio stampa

Articoli progettati con lungimiranza e fatti per durare a lungo, come ci si aspetta da ogni borsa dell’azienda. Inoltre l’azienda in caso di necessità, promettono estrema facilità di riparazione perché vengono costruite con un nuovo sistema modulare ben congegnato e con un numero ridotto di componenti.

Gli articoli sono battezzati con i nomi di importanti ingegneri della storia mondiale: la F670 WARREN, borsa di medie dimensioni con tracolla regolabile, indossabile anche come hip bag oversize. F680 ANDERSON, tote bag variabile nel volume e nello stile con chiusura arrotolabile o ripiegabile, che può essere indossata anche a tracolla per pedalare in tutta sicurezza. E per finire il F690 COSTON, Zaino di medie dimensioni con imbottitura extra per carichi pesanti, schiene sensibili e buche profonde.

Sono tre nuove borse Day & Night che Freitag ha realizzato all’insegna di un maggiore ordine costruttivista, di una sicurezza che passa per l’alta visibilità e di un’affidabilità lungimirante negli spazi urbani.