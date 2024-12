Per inaugurare il 2025 le piste innevate dell’Oasi Zegna sono la scelta perfetta

Fonte: Ufficio stampa Zegna Oasi Zegna

L’Oasi Zegna non è solo un territorio straordinario per la sua bellezza naturale, ma è anche il frutto della visione lungimirante di Ermenegildo Zegna, l’imprenditore biellese che, negli anni ’30, decise di valorizzare l’ambiente intorno a Trivero, sede del suo Lanificio. Questa opera di tutela e sviluppo si è concretizzata nel 1993 con la nascita ufficiale dell’Oasi, che oggi si estende su 100 chilometri quadrati tra Trivero e la Valle Cervo. Esplorare questi paesaggi con le ciaspole significa immergersi in un universo di silenzio, natura selvaggia e panorami mozzafiato.

Qui, le famiglie, gli sportivi e gli amanti della natura trovano un luogo ideale per attività all’aperto nel rispetto degli ecosistemi. L’accesso è gratuito e i visitatori possono portare con sé anche i propri amici a quattro zampe, rendendo l’esperienza ancora più speciale.

Ciaspolare nell’Oasi: un’esperienza unica

Uno dei modi migliori per scoprire l’Oasi Zegna in inverno è camminare con le ciaspole. Il percorso più suggestivo parte dal villaggio di Bielmonte, seguendo le piste da sci del versante sud. Salendo, si domina la vista sulla Pianura Padana, con scorci che arrivano fino alle città di Torino e Milano. Se affrontato di notte, il paesaggio si illumina con le luci delle città sottostanti, regalando un’atmosfera magica e quasi surreale.

Fonte: Ufficio stampa Zegna

Raggiunta la cima, lo spettacolo diventa impagabile: da un lato la pianura con le sue luci, dall’altro il Monte Rosa, maestoso con le sue cime innevate. La discesa può avvenire lungo il percorso di salita o, per i più esperti, attraverso una pineta incontaminata, dove il silenzio è interrotto solo dal suono dei passi sulla neve fresca.

Oasi Zegna: tra sport e sostenibilità

Per l’inverno 2024-2025, il territorio conferma il suo impegno per un turismo sostenibile con il servizio di bus gratuito che collega Biella a Bielmonte. Questo progetto, pensato per ridurre l’uso di mezzi privati, sarà attivo il 26 e 28 dicembre, e ogni sabato nei mesi di gennaio e febbraio 2025. La partenza è prevista alle 8:45 dalla stazione di Biella.

Fonte: Ufficio stampa Zegna

Non solo ciaspole: l’Oasi è anche un punto di riferimento per gli sport invernali grazie all’Oasi Zegna Ski Racing Center, dotato di 5 piste omologate FIS, servizi per atleti professionisti e un nuovo servizio di noleggio attrezzature. Che siate sportivi esperti o semplicemente appassionati, qui troverete tutto il necessario per vivere la montagna al meglio.

Un’oasi per tutte le stagioni

L’Oasi Zegna non è solo un luogo per attività invernali, ma un vero laboratorio naturale aperto tutto l’anno, dove il rispetto per l’ambiente incontra lo sport e il benessere. Per chi cerca un’esperienza unica e sostenibile, l’Oasi Zegna rimane una destinazione imperdibile, perfetta per chi ama la natura e vuole viverla in modo autentico.