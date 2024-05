The Garden of Time, i look maschili di chi conta

È il primo lunedì di maggio e la primavera è in piena fioritura sul tappeto rosso del Met Gala 2024 Ma chi c’era suoi gradini del Metropolitan Museum of Art di Manhattan? Da Ed Sheeran a Damiano dei Maneskin fino a Leonardo Maria Del Vecchio, ecco tutti i look maschili più belli secondo il tema “The Garden of Time”, in onore della nuova mostra del Costume Institute, "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion".