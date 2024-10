Look autunnali per lui: le tendenze maschili per novembre 2024

Le giornate calde sono ormai un ricordo lontano. Per novembre 2024, i look maschili combinano stile e praticità, ideali per affrontare la stagione fredda e piovosa con eleganza. I cappotti oversize sono tra le tendenze principali, piacciono in colori neutri come beige, grigio e marrone, che offrono versatilità e si adattano a vari contesti, dall’ufficio alle uscite serali. Un cappotto ben strutturato, magari in lana o misto cashmere, è una scelta ideale per chi cerca calore e stile duraturo. I maglioni in lana sono essenziali: il collo alto è particolarmente in voga, in colori ricchi come il verde oliva, il bordeaux o il blu navy, che conferiscono un tocco di raffinatezza e si abbinano facilmente a pantaloni cargo o jeans scuri per un look rilassato ma curato. Per chi preferisce un look formale, un dolcevita può essere portato sotto una giacca, creando un outfit elegante e moderno. Gli accessori completano l’insieme: una sciarpa in lana grossa aggiunge calore, mentre un berretto a coste in colori coordinati assicura uno stile equilibrato. Da non escludere anche il classico Borsalino. Per le scarpe, gli stivaletti in pelle marrone o nera, resistenti e sofisticati, sono ideali per affrontare le giornate più fredde con classe e praticità. Ecco i look più belli per novembre 2024.