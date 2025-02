Sanremo 2025, ecco i sei look maschili più belli

Se la vittoria di Olly ha destato qualche malcontento, sotto il profilo della moda il pubblico ha già dalla prima serata avuto le idee piuttosto chiare. Ultime uscite per i cantanti per completare percorsi di styling avviati a inizio kermesse, essenziali per catturare l'attenzione e i favori del pubblico. Da Fedez in Versace al e Marcuzzi il compito di tenere alto il tasso di glamour ed eleganza dei precedenti co-conduttori.