Eventi, nuovi nomi e grandi ritorni, stralci di moda a Milano

Si è chiusa ormai da qualche giorno la settimana della moda milanese dedicata alle collezioni maschili autunno/inverno 2024-25. La città che non dorme mai è stata assaltata dagli amanti del fashion: esposizioni, decine di eventi ogni sera, ma anche sfilate, cene e cocktail party, spazio così ai grandi del lusso e della sartorialità ma forte interesse lo hanno suscitato anche i nomi più o meno emergenti dei nuovi direttori creativi. Siamo stati alla sfilata di Federico Cina in via Tortona, ormai uno stilista più che noto, ma anche alla “Nanna” di Simon Cracker dove abbiamo visto, (anche tra gli ospiti) gli outfit più rivoluzionari e d’impatto. Un salto anche a Palazzo Sorbelloni dove ha sfilato il nuovo brand Pronounce, e poco dopo al cocktail party di Valextra in via Manzoni. Per finire, lunedì di prima mattina, in Brera per lo show in via Delle Erbe del giovanissimo Dhruv Kapoor, un successo che è piaciuto molto.