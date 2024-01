Golden Globe 2024, ecco i look che piacciono

Si è tenuta ieri l'edizione numero 81 dei Golden Globes, i premi conferiti annualmente ai migliori film e programmi televisivi. Un evento, che come ogni anno sancisce l'inizio dell'attesissima “Awards Season”, o stagione dei premi che chiuderà con gli Academy Awards il prossimo 11 marzo, occhi puntati su Beverly Hilton Hotel di Los Angeles. Ma quali sono gli outfit sul red carpet che più ci hanno colpito? Quest’anno sono molte le star che scelgono di giocare sul sicuro o, se vogliamo, di sfilare col freno a mano tirato: in tante decidono infatti di affidarsi alla sicura semplicità dei non colori per eccellenza, il nero e il bianco.