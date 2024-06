Eventi, dg set e bollicine: stralci di moda a Milano

Settimane impegnative per chi di moda se ne intende. Da Pitti Uomo alla MFW uomo, che ha presentato le collezioni uomo spring-summer 25, con un fittissimo e impenetrabile palinsesto di sfilate, presentazioni, cocktail, cene e party dj set. Erano più di 200 gli appuntamenti disseminati in tutta la città: da via Mecenate ai Navigli, dal Quadrilatero di Montenapoleone a Brera, ogni angolo del capoluogo è cosparso della luce che in questi giorni illumina la città: la moda.