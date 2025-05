Chiude Cannes, tutti i look maschili che ci ricorderemo

Il red carpet di Cannes 2025 non ha deluso le aspettative, trasformandosi ancora una volta in una passerella d’eccellenza per il menswear internazionale. Tra smoking impeccabili e interpretazioni più audaci, le star maschili hanno riscritto le regole dell’eleganza con stile e personalità. Il dress code classico cede sempre più il passo a scelte sartoriali inedite, dove tagli decostruiti, colori pastello, dettagli metallici e accessori couture diventano protagonisti. Sfilano attori, registi e creativi con outfit che raccontano una nuova idea di mascolinità: sofisticata, fluida, contemporanea. Dai completi doppiopetto in lino ai total look in seta, passando per blazer ricamati, gioielli oversize e sandali luxury, ogni look è una dichiarazione d’intenti. La parola d’ordine? Distinguersi. Ecco i sei look maschili più iconici che hanno dominato la Croisette, tra moda, cinema e sperimentazione.