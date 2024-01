Ancora Gucci, De Sarno apre le danze alla giungla milanese della moda

Orgoglio senza pregiudizi, Sabato De Sarno presenta la sua prima collezione maschile e lo fa proponendo soluzioni mirroring (cioè simili, a specchio) con quella femminile, lanciata a settembre 2023. Lo stilista aggiunge elementi rubati alla vita quotidiana. È questo il primo vero grido della Milano Fashion Week, via così alla 4 giorni della settimana della moda dedicata alle sfilate della moda maschile per il prossimo Autunno-inverno. Apre Gucci e De Sarno manda in passerella un uomo più coerente ma quasi complementare rispetto alla sua collezione femminile di esordio alle redini della griffe. Vediamo gli outfit più belli.