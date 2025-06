Prada ci invita per un weekend al lago di evasione, presentata la collezione SS26

Per la stagione Spring/Summer 2026, Prada ci invita a evadere verso un mondo sospeso tra natura lacustre, romanticismo urbano e funzionalità tecnica. La collezione, presentata come di consueto alla Fondazione Prada, trasforma lo spazio espositivo in un paesaggio emozionale, dominato da fiori bianchi, neri e lilla che evocano la vegetazione dei laghi e accompagnato da suoni acquatici e cinguettii che completano l’atmosfera immersiva.