Volo e hotel in un unico pacchetto possono costare meno del fai da te, ma solo se si confrontano offerte simili: i costi extra da considerare

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Pacchetti vacanza, come risparmiare e i costi extra nascosti.

Organizzare una vacanza prenotando autonomamente voli, hotel e trasferimenti può sembrare la soluzione più economica, soprattutto per chi è abituato a confrontare le offerte online e costruire il proprio itinerario. Ma tra bagagli, commissioni di prenotazione, collegamenti dall’aeroporto e servizi aggiuntivi, il costo di un viaggio fai da te può aumentare, soprattutto se si effettuano acquisti separati e a più riprese, fino a superare quello di un pacchetto vacanza comprato in un’unica soluzione.

Quanto si può risparmiare con i pacchetti vacanze

Secondo il Price Index commissionato da easyJet holidays, prenotare insieme volo e hotel può costare meno rispetto all’acquisto separato dei due servizi. Confrontando diverse destinazioni europee e i prezzi dei soggiorni in città, il risparmio medio è di 328 sterline, circa 377 euro, e in alcuni casi può arrivare fino a 378 sterline, pari a circa 435 euro.

La ricerca è stata commissionata da un operatore commerciale che propone pacchetti turistici. I risultati vanno quindi letti tenendo conto di questa origine. Tuttavia, è vero che acquistare ogni servizio separatamente non garantisce necessariamente il prezzo più basso. Le compagnie aeree, le strutture ricettive e le piattaforme di prenotazione applicano tariffe che possono cambiare in funzione della domanda, della disponibilità e del momento in cui viene effettuato l’acquisto. Un’offerta vantaggiosa o last minute di una compagnia aerea low cost, dunque, potrebbe essere accompagnata da un hotel più costoso o da spese aggiuntive per raggiungere il centro della destinazione dopo l’acquisto del volo.

Eppure, soltanto il 25% degli intervistati ha dichiarato di aver organizzato le proprie vacanze prenotando trasporto e alloggio attraverso un pacchetto unico. Mentre il 53% di questi preferirebbe risparmiare sulla prenotazione così da poter utilizzare il denaro per shopping ed esperienze durante la vacanza.

Quali sono i costi extra nascosti quando si organizza una vacanza fai da te

Il principale rischio per chi prenota autonomamente è concentrarsi sul prezzo del volo e della camera senza calcolare tutte le spese necessarie per completare il viaggio. Il totale infatti cambia quando si aggiungono i servizi per raggiungere la destinazione e soggiornare senza imprevisti.

Dall’indagine di easyJet holidays, quello che è emerso è che:

il 17% degli intervistati ha dichiarato di aver speso più del previsto per i trasferimenti aeroportuali (per esempio scegliendo un volo economico, atterrato in un aeroporto distante che ha poi implicato un costo maggiore per raggiungere l’hotel);

il 15% ha indicato le commissioni di prenotazione tra i costi aggiuntivi che hanno fatto salire il prezzo totale della vacanza.

Per evitare brutte sorprese, e risparmiare, le principali voci da controllare quando si organizza un viaggio low budget sono:

bagagli e posti a sedere, perché le tariffe aeree più basse spesso includono soltanto un bagaglio personale di dimensioni limitate e l’assegnazione del posto a sedere in maniera random. Se quindi si ha bisogno di un trolley da cabina o di un bagaglio da stiva, oppure si vuole scegliere il posto, queste sono tutte scelte che possono comportare supplementi;

trasferimenti da e verso l’aeroporto. Treni, autobus, navette e taxi devono essere conteggiati sia all’andata sia al ritorno. Gli arrivi notturni possono rendere più costoso il collegamento con la struttura;

commissioni e costi di prenotazione, controllando eventuali oneri di servizio, le condizioni applicate dal portale e il prezzo finale del pagamento;

tasse e supplementi della struttura, come l’imposta di soggiorno, che può essere esclusa dal prezzo iniziale e richiesta direttamente dall’hotel. Oppure possono esserci anche depositi cauzionali o altri costi previsti dalle condizioni della prenotazione.

In ogni caso, è fondamentale confrontare offerte realmente comparabili. Occorre cioè verificare gli stessi giorni di viaggio, lo stesso numero di persone, una sistemazione di livello simile, le medesime condizioni sui bagagli e, quando necessario, i trasferimenti.