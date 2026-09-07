Due case apparse nella fiction Rai Il Commissario Montalbano sono in vendita a Scicli e Ragusa: prezzi, caratteristiche e legame con la serie

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iStock In vendita due case viste ne Il Commissario Montalbano

Due immobili legati all’universo televisivo del Commissario Montalbano sono stati messi in vendita in Sicilia sud-orientale. Le proprietà si trovano tra Scicli e Ragusa, luoghi diventati noti anche grazie alla fiction Rai tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. Le dimore sono entrate nel portfolio di Italy Sotheby’s International Realty e hanno prezzi che partono da 500 mila euro. Il loro valore non è legato solo alla posizione o alle caratteristiche architettoniche, ma anche al collegamento con una delle serie italiane più conosciute all’estero. Per oltre vent’anni, le piazze, i palazzi e le abitazioni della Sicilia sud-orientale hanno contribuito a costruire l’immagine televisiva di Vigata e degli altri luoghi frequentati dal commissario Salvo Montalbano.

La casa davanti al Commissariato di Vigata

La prima proprietà si trova a Scicli, in via Arco Castro, proprio di fronte al Municipio barocco. Nella fiction, l’edificio pubblico è diventato il Commissariato di Vigàta, sede delle indagini di Montalbano, Mimì Augello, Giuseppe Fazio e Catarella. Anche alcuni ambienti interni e gli affacci della residenza privata sono stati utilizzati per le riprese. Il soggiorno di rappresentanza guarda direttamente verso il Municipio, uno degli scorci più riconoscibili della serie.

L’immobile è una dimora indipendente distribuita su tre livelli, con una superficie di circa 300 metri quadrati. Comprende tre camere da letto, tre bagni e un terrazzo panoramico con vista sui tetti, sui monumenti e sulle colline intorno a Scicli. Il prezzo richiesto per questa proprietà è di 500 mila euro.

Commissario Montalbano case in vendita, il palazzo storico a Ragusa

La seconda dimora si trova a Ragusa, in via Felicia Schininà. Si tratta di un palazzo storico di fine Ottocento, utilizzato come set per alcune scene dell’episodio Amore, trasmesso per la prima volta su Rai 1 il 19 febbraio 2018. L’edificio è sviluppato cielo-terra su più livelli e ha una superficie complessiva di circa 954 metri quadrati. Il prezzo indicato nell’annuncio è di 790 mila euro.

Il piano terra e quello ammezzato sono caratterizzati da un grande androne con basole originali, soffitto a volte e una scala monumentale. Al primo livello si trova il piano nobile, con saloni di rappresentanza, soffitti decorati, balconi, corti interne e terrazzi. Gli spazi conservano diversi elementi architettonici d’epoca e possono essere adatti sia a una residenza privata sia a un progetto ricettivo.

Il valore immobiliare dei luoghi di Montalbano

Il legame con la fiction rappresenta un elemento distintivo per queste proprietà. La serie ha contribuito a far conoscere al pubblico nazionale e internazionale il patrimonio storico e architettonico del Ragusano e della Sicilia sud-orientale. Scicli e Ragusa fanno parte dei luoghi del Barocco del Val di Noto, riconosciuti come patrimonio mondiale dell’Unesco. Le architetture della zona sono il risultato della ricostruzione seguita al terremoto del 1693, uno degli eventi sismici più distruttivi della storia europea. Nel mercato immobiliare, la notorietà culturale e turistica di un luogo può incidere sull’interesse degli acquirenti. In questo caso, gli immobili uniscono caratteristiche storiche, posizione e riconoscibilità televisiva.