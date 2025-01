Avete mai visto un orologio così piccolo?

Fonte: Ufficio stampa Casio Ring Watch CRW-001

Casio rivoluziona ancora una volta il mondo dell’orologeria con un’idea audace e innovativa: Casio Ring Watch CRW-001, il primo orologio digitale ad anello dell’azienda. Questo dispositivo compatto, nato dall’evoluzione della tecnologia e dall’eredità storica di Casio, rappresenta un’inedita fusione tra praticità, estetica e ingegneria avanzata.

Un ritorno alle origini con uno sguardo al futuro

L’idea di un orologio da dito affonda le sue radici nel passato di Casio. Il CRW-001 si ispira infatti al tubo yubiwa, un anello per sigarette sviluppato nel dopoguerra dal predecessore dell’azienda, Kashio Seisakujo. Questo piccolo accessorio riscosse un enorme successo commerciale, generando i fondi necessari per lo sviluppo delle prime calcolatrici elettroniche firmate Casio. Oggi, l’anello digitale è un omaggio a quello spirito pionieristico, reinterpretato con materiali e tecnologie d’avanguardia.

Tecnologia miniaturizzata e materiali avanzati

Il cuore pulsante del Casio Ring Watch CRW-001 è un modulo orologiero ridotto di dieci volte rispetto a un modello digitale tradizionale. Grazie a una tecnica di montaggio ad alta densità, è stato possibile concentrare tutte le funzionalità di un orologio in un dispositivo dalle dimensioni ridottissime.

Fonte: Ufficio stampa

La versione full-metal è realizzata con la tecnologia MIM (Metal Injection Molding), un processo che utilizza polveri metalliche finissime per creare forme complesse con estrema precisione. Il risultato è un design minimalista e raffinato, con la cassa, il fondello e l’anello stampati in un unico pezzo. Per garantire robustezza e impermeabilità, il vetro è fissato con una tecnica avanzata di incollaggio, mentre tre pulsanti laterali permettono di cambiare facilmente le funzioni.

Un display compatto ma funzionale

Nonostante le sue dimensioni ridotte, il Casio Ring Watch CRW-001 offre tutte le funzionalità di un classico orologio digitale Casio. Il display LCD a 6 cifre mostra l’ora con precisione al secondo, include un calendario integrato e permette di visualizzare un doppio fuso orario. Il cronometro è pensato per chi ama la precisione anche nei dettagli più piccoli.

Fonte: Ufficio stampa

Un dettaglio distintivo è la delicata illuminazione pulsante, che si attiva allo scoccare dell’ora o in momenti preimpostati, evocando un effetto visivo elegante e raffinato.

Taglie e regolazioni per una vestibilità perfetta

L’anello ha un diametro interno di 20 mm e una circonferenza di 62,8 mm, corrispondente a una taglia 22 (US 10.5, EU U). Per adattarsi a diverse misure, nella confezione sono inclusi due distanziali di regolazione, che permettono di ridurre il diametro interno rispettivamente a 19 mm e 18 mm.

Il Casio Ring Watch CRW-001 è disponibile dal 22 gennaio 2025 sul sito casio.com e presso lo store G-Shock Milano. Il prezzo al pubblico è di 119 euro, un investimento accessibile per chi desidera un accessorio innovativo e futuristico, perfetto per chi ama la tecnologia senza rinunciare allo stile.