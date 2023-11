Il Gruppo Calzedonia cambia nome e diventa Oniverse

Fonte: IPA La mente del Gruppo Calzedonia Sandro Veronesi, con lo stilista sardo Antonio Marras, parte del Gruppo Veronesi.

«Ormai siamo un insieme di brand anche molto diversi tra loro, includiamo moda, lusso, underwear, costumi, barche, vino» sono queste le parole emerse oggi da Matteo Veronesi, board member del gruppo veneto e figlio di Sandro Veronesi.

«Abbiamo deciso che cambieremo il nome del gruppo in Oniverse. Un po’ rappresenta un universo, come la costellazione dei nostri vari marchi, significa anche ‘andare verso qualcosa’, una direzione. Oniverse è inoltre l’anagramma del cognome Veronesi» ha così concluso Veronesi.

Dal 1986 celebra il fascino italiano

Una realtà tutta italiana quella del Gruppo Calzedonia, fondato da Sandro Veronesi, l’azienda è leader in diversi settori: dall’intimo, alla calzetteria e costumi da bagno, con oltre 44mila dipendenti nel mondo.

La grande realtà comprende i marchi Calzedonia, nato nel 1986 e specializzato nei settori calze e mare; Intimissimi, lanciato nel 1996 nel mercato della lingerie e intimo; Tezenis, fondato nel 2003 con linee di intimo e homewear; Falconeri, brand di maglieria in cashmere acquisito nel 2009; Signorvino, wine store fondato nel 2012; il Gruppo di Antonio Marras, e dal 2023 anche Cantiere del Pardo, eccellenza italiana nella produzione di premium yacht a vela e a motore.

Un motore internazionale

Un Gruppo solido e fortunato quello di Calzedonia, la squadra di Veronesi vende infatti i propri prodotti in più di 5 mila negozi monomarca, divisi in 56 Paesi. Nell’anno 2022 il player ha superato i 3 miliardi di euro. Un’attenzione in più, che sottolinea Matteo Veronesi, precisando che il Gruppo Calzedonia è composto al 90% da donne e per l’80% da under 30.

«Siamo un’azienda abbastanza grande in Italia che sta cercando di diventare una realtà europea e vorrebbe diventare una realtà mondiale – continua Matteo Veronesi – Con i nostri main brand stiamo crescendo principalmente nei mercato esteri e stiamo allargando il portafogli investendo anche nel mondo del vino e della nautica, stiamo diversificando la nostra offerta».