Aeronautica Militare, il fascino dell’italian lifestyle

Fonte: Ufficio Stampa Armando Pio Sperotto, Amministratore Delegato di Cristiano di Thiene S.p.A

Era il lontano secondo dopoguerra quando Cristiano Sperotto a Thiene in provincia di Vicenza fondò la sua azienda in un piccolo laboratorio sartoriale la “Cristiano di Thiene”, saranno gli anni 60 a rendere questa società un punto di riferimento per la produzione di pelletteria e abbigliamento di alto livello, negli anni avvenire nella compagine societaria entreranno anche i figli di Cristiano che porteranno nuova linfa creativa e una grande spinta innovativa, portando l’azienda ad essere una S.p.A. La svolta avverrà nel 2004 quando questa società acquisirà la licenza per l’abbigliamento e accessori dei marchi “Aeronautica Militare” e “Frecce Tricolori” iniziando la produzione di collezioni con questi autorevoli brand, una mossa che porterà la società a conquistare in breve tempo consumatori e nuovi mercati, grazie ad un mix equilibrato tra stile, prodotto e funzionalità con capi che nel loro insieme racchiudono l’eccellenza del nostro Made in Italy e l’autorevolezza della filosofia delle nostre Forze armate, collezioni che vedono una vasta gamma di prodotti come giacche, pantaloni, giubbotti, maglie ed accessori vari, tutti con stemmi e loghi rappresentativi dell’Aeronautica Militare, i capi si ispirano alle tradizionali divise, ma con una visione contemporanea e fashion tale da rendere le collezioni molto glamour.

Uno dei requisiti più apprezzati di Aeronautica Militare è la qualità dei materiali e la cura con cui vengono realizzati e confezionati i capi, un grande rispetto di tutti quei canoni e criteri del nostro artigianato, un design innovativo e un occhio sempre attento alla sostenibilità hanno reso questo brand capace di rappresentare un perfetto connubio tra tradizione e innovazione, attraverso collezioni atte a celebrare con orgoglio e stile l’eredità dell’aviazione italiana parte significativa della storia del nostro paese, riuscendo a portare nel mondo uno stile unico ed esclusivo.

A gennaio 2024 a Pitti Immagine uomo di Firenze Franco di Thiene ha celebrato i suoi primi 20 anni di attività con il brand Aeronautica Militare attraverso un evento che ha raccolto tutta la storia di questo marchio, un occhio attento al passato e alla tradizione e uno proiettato verso l’innovazione in un futuro tutto da conquistare, presenti all’evento alcuni esponenti importanti delle istituzioni, personalità di altissimo grado dell’Aeronautica militare, i piloti delle Frecce Tricolori, un brand ambassador di prestigio come l’attore Alessio Vassallo e lo schermidore Paolo Pizzo.

Durante il Pitti di giugno, edizione estiva della manifestazione, noi di QF Lifestyle abbiamo incontrato Armando Pio Sperotto, Amministratore Delegato della Cristiano di Thiene S.p.A, per farci raccontare dei nuovi progetti e iniziative di questo brand cha da un ventennio ha conquistato il cuore di appassionati e buyer in tutto il mondo, volando sempre ad alta quota.

Nati nel 2004 quali sono stati i 3 momenti più importanti di questi primi 20 anni?

La collezione contraddistinta dal marchio “Aeronautica Militare” è stata presentata al pubblico nel 2004 ed è stata subito accolta dai consumatori con entusiasmo ed ottimi risultati di sell out, un vero case history. Di riflesso al successo in territorio nazionale, già nel 2005 i mercati esteri hanno reagito in modo altrettanto emozionante, riconoscendo nel Brand un fenomeno moda esaltato dall’ammirazione verso l’Italian lifestyle. Nel tempo, sempre più personaggi noti del modo dello spettacolo e dello sport hanno apprezzato i capi di abbigliamento della collezione Aeronautica Militare, come ad esempio John Travolta che, da vero pilota, ha indossato l’iconico giubbotto in pelle personalizzato con l’emblema della P.A.N. Frecce Tricolori e lo scudetto tricolore Italiano.

L’indissolubile legame con le Frecce Tricolori, quali valori vi ha trasmesso?Abbiamo l’onore di raccontare, attraverso i capi di abbigliamento ed accessori, la storia, i valori e le professionalità di uomini e donne dell’Aeronautica Militare. La Pattuglia Acrobatica Nazionale Frecce Tricolori è composta da un selezionato gruppo scelto fra i migliori piloti dei vari stormi della Forza Armata e trasmettono a noi ed ai nostri collaboratori, nonché ai consumatori, l’esempio della fiducia reciproca nel lavorare in squadra, l’orgoglio nazionale e la dedizione nell’esprimere i propri talenti con professionalità

Al Pitti di giugno avete presentato la capsule “Nat 24” ci vuole raccontare qualche dettaglio?

A turno, per ogni stagione commerciale, dedichiamo attenzione ai vari gruppi e stormi dell’Aeronautica Militare. Così nell’edizione di giugno 2024 di Pitti Immagine Uomo, abbiamo raccontato attraverso una speciale capsule, l’epico tour 2024 in Nord America delle Frecce Tricolori, che si sono esibite, dopo 30 anni dall’ultima volta, in parecchie manifestazioni aeree riscontrando un notevole successo di pubblico e facendo apprezzare, attraverso le scie tricolori, i valori e le professionalità Italiane così da divulgare ed accrescere le esportazioni Made in Italy.

Chi disegna le vostre collezioni?

Anche la nostra azienda investe nel lavoro di squadra, e così un team di collaboratori con lunga esperienza nello stile e prodotto realizza le collezioni per uomo, donna e bambino. La continua ricerca e sviluppo, sia per i materiali che per le grafiche, grazie anche al dialogo con i piloti dell’Aeronautica Militare, permette un’evoluzione costante del Brand.

Quali sono i vostri mercati di riferimento?

Prima di tutto l’Italia è il nostro primo mercato di riferimento e poi l’Europa intera, il medio oriente ed il sud-est asiatico. Attraverso il nostro sito e-commerce raggiungiamo i consumatori di oltre 40 paesi nel mondo.

Chi è il vostro consumatore?

Ci rivolgiamo principalmente ad un uomo maturo, che si identifica in valori forti, quali vengono espressi dall’Aeronautica Militare, ed apprezza i nostri prodotti riconoscendone qualità alta di gamma, nonché creatività e ricerca di stile arricchita da personalizzazioni di Brand e di grafica ispirata al mondo del Pilota militare.

Quali sono i tessuti che più appartengono al vostro DNA?

Utilizziamo esclusivamente materiali naturali e sostenibili, trasformati con maestria in pregiati tessuti da manifatture italiane o europee. Nel nostro DNA troviamo la morbida e confortevole felpa, la maglieria dal tocco caldo, il Jersey e piquet freschi in estate e caldi con effetto suede in inverno. Prestiamo particolare attenzione alla pelle, selezionata tra le migliori pezzature e conciata artigianalmente con prodotti naturali per esaltarne la morbidezza e il tono del colore.

Come avete chiuso il 2023 in termini di fatturato e ricavi?

L’esercizio chiuso al 31 marzo 2024, in fase di approvazione, ha registrato un fatturato superiore a 46 milioni euro con ebitda circa 15%.

Quale è stato il tasso di crescita annuale dei ricavi negli ultimi 3 anni?

Nel recente triennio la crescita media annuale dei ricavi è stata del 16,4%

Quali sono le previsioni per il 2024?

L’esercizio che si chiuderà al 31 marzo 2025 sarà determinato dalle stagioni commerciali autunno/inverno 2024, di impatto marginale per la nostra società, e primavera/estate 2025, la cui campagna vendite terminerà a settembre. Al momento la raccolta ordini è lusinghiera, pur con le difficoltà di alcuni mercati che risentono dell’instabilità geopolitica mondiale, degli eventi atmosferici avversi e delle politiche monetarie degli istituti centrali per raffreddare l’inflazione.

In tema di sostenibilità come vi state muovendo?

La nostra azienda ha iniziato alcuni mesi fa il percorso per diventare compliance alla normativa europea ESG, anticipando i tempi previsti dagli obblighi normativi vigenti, al fine di redigere il bilancio di sostenibilità con la chiusura del prossimo esercizio.