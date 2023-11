Videogiochi, le nove competenze da gamer che aiutano a trovare lavoro

Fonte: 123RF

Le competenze sviluppate giocando ai videogiochi possono rivelarsi fondamentali in diverse professioni. Secondo la survey di Randstad Technologies, alcune di queste sono la motivazione, la capacità di teamworking e il pensiero critico.

Giocare a Fortnite, ad esempio, permette di allenare capacità che si rivelano utili in particolare per i profili di operatori di macchina, conducenti di taxi e camion, hostess/stewart, assistenti alla cura ed infermieri. Warzone sviluppa skill chiave per team leader, responsabili di reparto nel retail e operatori di macchina. League of Legend è ideale per team leader, responsabili di reparto nel retail e addetti alle facilities.

L’indagine sulle competenze trasversali

L’indagine “Acknowledging invisible skills” è stata condotta dal team di Randstad Marketing Intelligence. Ha esaminato le competenze che ogni gamer può sviluppare giocando a sei tra i videogiochi più diffusi a livello mondiale (Fortnite, Warzone, League of Legends, Fifa, PUBG e Minecraft), individuando in particolare 9 skills allenabili. Poi ha studiato come queste competenze possano essere applicate nello sviluppo di carriera delle professioni più diverse.

“Alcuni videogiochi, con ambientazioni e progettazioni sempre più realistiche e coinvolgenti, impegnano i gamer in attività di grande concentrazione, spingendoli con l’esperienza a sviluppare alcune abilità innate o ad acquisirne nuove in un modo diverso e interattivo rispetto alle modalità di apprendimento tradizionali – afferma Laura Romeo, Business Excellence Manager Technologies di Randstad Technologies -. Competenze trasversali che oggi, a fianco di quelle tecnico-specialistiche, sono cruciali nello sviluppo di carriera di qualsiasi settore e professione. È importante riconoscerle, per coltivarle e metterle a frutto anche nel contesto professionale”.

Le 9 competenze più allenate coi videogame

