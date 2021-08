Reddito di cittadinanza, quando viene pagato ad agosto (e come verificarlo)

Sono previsti a breve i pagamenti del Reddito di cittadinanza per tutti quei beneficiari che non hanno ricevuto la ricarica di metà mese e che hanno i requisiti per ricevere il sussidio, che non rientrano nella sospensione dei pagamenti di un mese e rinnovo della domanda.

Reddito di cittadinanza, le date dei pagamenti di agosto

Come ogni mese, il Reddito di cittadinanza viene pagato in due date anche ad agosto: il 15 e il 27 del mese, a seconda del momento in cui il beneficiario ha effettuato la domanda.

Il pagamento del 15 agosto è stato per chi ha ricevuto il primo pagamento e la consegna della carta RdC negli uffici di Poste Italiane.

Il pagamento del 27 agosto è per chi riceve il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo e diciottesimo pagamento.

Il pagamento può slittare di qualche giorno se il 27 cade di domenica o di sabato, come potrebbe essere anticipato al 25 o al 26 in alcuni casi.

Reddito di cittadinanza, come verificare il saldo della card

In ogni momento i beneficiari del Reddito di cittadinanza possono controllare il saldo carta e verificare se l’importo della mensilità attesa è stato accreditato. Conoscere il saldo della carta Reddito di cittadinanza è utile per capire quanta disponibilità si ha per i vari acquisti e per ricordarsi di spendere tutto entro il mese successivo a quello di erogazione. Ci sono diversi servizi utili per avere informazioni sul proprio saldo:

Numero Verde 800 666 888, gratuito sia per chi chiama da linea fissa che da cellulare. Il servizio per il saldo carta Reddito di cittadinanza è utilizzabile cliccando sul tasto “1” e, successivamente, occorre indicare le 16 cifre indicate sulla Card;

gratuito sia per chi chiama da linea fissa che da cellulare. Il servizio per il saldo carta Reddito di cittadinanza è utilizzabile cliccando sul e, successivamente, occorre indicare le 16 cifre indicate sulla Card; ATM, lo sportello Postamat , dal quale è possibile prelevare una parte della somma in contanti (attenzione ai limiti dei prelievi: per i single il limite è di 100 euro al mese, per chi vive in famiglia (con almeno 4 persone) è di 220 euro al mese);

, dal quale è possibile prelevare una parte della somma in contanti (attenzione ai limiti dei prelievi: per i single il limite è di 100 euro al mese, per chi vive in famiglia (con almeno 4 persone) è di 220 euro al mese); il sito ufficiale redditodicittadinanza.gov.it. Con questo servizio online infatti si può utilizzare l’opzione di verifica del saldo della tessera ma è assolutamente necessario essere in possesso delle credenziali di identità digitale SPID.

Reddito di cittadinanza e di emergenza 2021: i dati

L'Inps ha reso disponibili i dati aggiornati relativi ai nuclei percettori di Reddito e Pensione di Cittadinanza. Nel periodo gennaio - luglio 2021 hanno presentato una domanda di Reddito/Pensione di Cittadinanza 849.200 nuclei familiari.

Quasi un milione mezzo di nuclei familiari (1.499.228 ) hanno percepito il sussidio, con oltre tre milioni e mezzo di persone coinvolte e un importo medio a nucleo pari a 579,01 euro.

156.115 famiglie hanno percepito la Pensione di Cittadinanza, con un importo medio di 267,29 euro.

Per quanto riguarda il Reddito di emergenza 2021, i nuclei percettori ammontano a 573.007, che corrispondono a 1.303.750 beneficiari, per un importo medio a nucleo pari a 543,71 euro. Per l’edizione precedente, i percettori erano circa la metà: 292.150, 702.642 persone coinvolte e importo medio di 558,67 euro. La distribuzione geografica delle domande pervenute rispecchia quella del Reddito di Cittadinanza: soprattutto Sud e Isole e a seguire Nord e Centro.

Reddito di Cittadinanza, come fare il rinnovo

Dopo 18 mesi di percezione del sussidio, il Rdc decade automaticamente e il rinnovo non è automatico. Il Reddito di Cittadinanza può essere rinnovato solo dopo averlo sospeso per un mese prima del rinnovo. In altre parole, ciò significa che a fine mese il beneficiario riceverà l’ultima mensilità a cui aveva diritto. Dovrà poi aspettare la fine del mese successivo per poter presentare una nuova domanda per il rinnovo del Reddito.

La procedura di presentazione delle domande di rinnovo è la stessa utilizzata per le nuove domande. Anche il modulo da utilizzare è lo stesso. Nel caso in cui la domanda sia presentata dallo stesso richiedente, il beneficio sarà erogato sulla medesima Carta di pagamento. Se la domanda è presentata da un altro componente del nucleo familiare, sarà invece necessario ritirare una nuova Carta.

La domanda per il Reddito di cittadinanza può essere presentata:

telematicamente attraverso il sito ufficiale;

attraverso il sito ufficiale; sul sito dell’Inps;

presso i Centri di Assistenza Fiscale ( CAF );

); dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso gli uffici postali.

Per facilitare la presentazione della domanda presso un CAF o un ufficio postale si consiglia di scaricare e compilare il modulo che trovate qui.