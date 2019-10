TEDxMilano 2019, la nostra intervista a Luigi De Micco

editato in: da

Era il lontano 2004 quando un imprenditore visionario e idealista creò GoKick, la prima community online nata per facilitare l’organizzazione delle partite di calcetto. Il suo nome è Luigi De Micco e nel 2010 ha creato PlayMore!, un’organizzazione non profit nata per promuovere sport, salute e integrazione,

La punta di diamante di PlayMore! è attualmente un centro sportivo di 4.000 metri quadri nel cuore di Milano, in cui si sviluppano progetti di “Sport per Tutti”.

Luigi De Micco ha partecipato all’edizione 2019 di TEDxMilano, preparando uno speech sul tema “CambiaMenti”: ecco la nostra videointervista.