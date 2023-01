Tutti i segreti del metaverso raccontati in un keynote di Marco Camisani Calzolari

Di questi tempi sono in molti a parlare di metaverso, ma per ciascuno significa qualcosa di diverso. Questo lascia la porta aperta a interpretazioni bizzarre che puntano a dare al termine il significato che più si addice a descrivere i propri prodotti. In tal senso, Meta è l’esempio perfetto di azienda che ha adottato e adattato il termine alle proprie esigenze, facendogli mutare il significato nel tempo.

La narrazione attuale del metaverso si mescola anche con il racconto degli NFT, della Blockchain, dell’universo Crypto e di decine di altre keyword parallele. Tuttavia, il termine coniato da Neil Stephenson descrive una visione specifica che coinvolge un mondo parallelo, digitale, senza proprietari, aperto e con un’economia al suo interno che è separata da quella fisica.

A portare chiarezza sul significato delle diverse terminologie e sul concetto di metaverso, ci pensa Marco Camisani Calzolari con un keynot dal titolo “The Metaverse does not exist and may never exist”. Professore universitario, accademico, consulente scientifico nella comunicazione e nella transizione digitale, scrittore e relatore, Camisani Calzolari sarà presente con il suo speech presso la UCL School of Management, la scuola di business di UCL, una delle top-10 a livello globale.

Nel keynote di Marco Camisani Calzolari saranno affrontate alcune questioni chiave:

• Cosa sta accadendo oggi? Cos’è reale?

• Quali sono i 10 pilastri del metaverso secondo la sua originale definizione?

• Chi trae profitto dalla confusione intorno alla definizione?

• Quali potrebbero essere i reali sviluppi che vedremo nei prossimi anni, e cosa probabilmente non vedremo mai nella vita reale?

Per partecipare all’evento, è sufficiente registrarsi a questo link.