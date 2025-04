Cybercrime, quanto costa un attacco a una multinazionale? L’impatto finanziario degli attacchi su scala globale

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

Il cybercrime non rappresenta più una semplice emergenza tecnologica, bensì un rischio sistemico ad alta intensità economica, capace di colpire trasversalmente ogni settore produttivo e istituzionale. Si tratta di una minaccia che condiziona le economie avanzate e i mercati emergenti, mina la fiducia degli investitori, aumenta il premio al rischio sovrano e costringe le autorità regolatorie a una continua rincorsa normativa.

Le conseguenze di un attacco informatico di ampia portata, come nel caso di un ransomware rivolto a una multinazionale strategica, si propagano ben oltre il perimetro IT. Innescano infatti effetti a catena che interessano:

l’interruzione delle catene di approvvigionamento globali

la perdita di clientela internazionale e market share

la modifica del rating finanziario e il costo del capitale

l’attivazione di indagini da parte delle autorità antitrust o di vigilanza finanziaria

un impatto reputazionale che può riverberarsi anche su partner, fornitori e interi distretti industriali.

Il cybercrime come rischio economico globale

Secondo il “World Economic Forum Global Risk Report 2024“, il rischio informatico è stabilmente collocato tra le prime cinque minacce sistemiche globali per il prossimo decennio, accanto a cambiamento climatico, polarizzazione geopolitica e crisi energetiche. Tale valutazione si fonda su variabili macrostrutturali:

l’aumento della superficie d’attacco digitale, legata alla digitalizzazione dei processi produttivi e gestionali, all’adozione massiva del cloud, all’uso di IoT, edge computing e intelligenza artificiale

la crescente interdipendenza tra settori critici (energia, finanza, trasporti, sanità), che trasforma vulnerabilità locali in shock sistemici globali

l’inadeguatezza del quadro giuridico internazionale, che rende difficile l’attribuzione, la deterrenza e la risposta coordinata.

In questo contesto, il cyberspazio ha smesso di essere un dominio neutro per diventare un’arena di confronto economico, giuridico e geopolitico, dove le potenze globali si contendono influenza attraverso strumenti asimmetrici, spesso non convenzionali. La sicurezza digitale è oggi parte integrante della competitività nazionale, della credibilità istituzionale e della stabilità delle democrazie moderne.

Ransomware e danni economici: oltre il pagamento del riscatto

Il ransomware rappresenta oggi una delle forme di attacco informatico più diffuse, sofisticate e distruttive, tanto da essere classificata da Europol e FBI come una minaccia di primo livello per la sicurezza economica e nazionale. L’evoluzione delle tecniche di attacco, spesso sostenute da infrastrutture criminali altamente organizzate (Ransomware-as-a-Service), ha reso il ransomware un business criminale multimiliardario, con implicazioni profonde per la continuità operativa delle imprese e per la stabilità dei mercati.

A differenza di altre forme di intrusione informatica, il ransomware produce danni immediati, bloccando l’accesso a sistemi critici e dati sensibili. L’impatto si estende ben oltre la cifra del riscatto richiesto: secondo l’”IBM Cost of a Data Breach Report 2023“, il costo medio complessivo per una violazione informatica supera 4,45 milioni di dollari, ma può crescere sensibilmente in funzione della dimensione aziendale, della complessità IT e della criticità del settore di appartenenza.

Costi diretti

Pagamento del riscatto : talvolta superiore a 10 milioni USD, soprattutto nei settori critici come sanità, energia e infrastrutture

: talvolta superiore a 10 milioni USD, soprattutto nei settori critici come sanità, energia e infrastrutture Costi di ripristino : rigenerazione dei dati, riformattazione dei server, reinstallazione dei sistemi operativi

: rigenerazione dei dati, riformattazione dei server, reinstallazione dei sistemi operativi Interventi di forensic analysis : necessità di indagare l’origine dell’attacco per valutare compromissioni permanenti e responsabilità

: necessità di indagare l’origine dell’attacco per valutare compromissioni permanenti e responsabilità Spese legali e consulenza tecnica: supporto per la gestione di richieste assicurative, relazioni con le autorità e comunicazione pubblica

Costi indiretti

Interruzione delle attività : le imprese colpite possono sospendere la produzione, l’erogazione di servizi o il commercio online per giorni o settimane

: le imprese colpite possono sospendere la produzione, l’erogazione di servizi o il commercio online per giorni o settimane Danno reputazionale : perdita di fiducia da parte di clienti, partner, investitori e istituzioni

: perdita di fiducia da parte di clienti, partner, investitori e istituzioni Class action e procedimenti regolatori : in caso di violazione di dati personali, sono frequenti sanzioni da parte delle autorità per la protezione dei dati (es. GDPR in Europa)

: in caso di violazione di dati personali, sono frequenti sanzioni da parte delle autorità per la protezione dei dati (es. GDPR in Europa) Impatto sul valore azionario: cali tra il 5% e il 20% nei giorni successivi all’annuncio pubblico dell’attacco, con recuperi spesso incompleti o ritardati

Effetti secondari

Aumento dei premi assicurativi

Revisione delle relazioni con i fornitori

Perdita di contratti pubblici o privati

Caso studio: Colonial Pipeline (USA, 2021)

L’attacco subito da Colonial Pipeline ha evidenziato l’effetto domino che un singolo incidente cyber può generare su scala nazionale. Il blocco del sistema SCADA di controllo remoto ha portato all’interruzione della principale rete di distribuzione di carburante della costa orientale degli Stati Uniti. Oltre al riscatto pagato di 4,4 milioni di dollari, le stime successive hanno calcolato danni economici totali superiori a 100 milioni di dollari, includendo:

Perdite per interruzione della distribuzione (raffinerie, stazioni di servizio, logistica)

Costi straordinari per la gestione dell’emergenza nazionale

Impatti sulle quotazioni petrolifere e nei listini delle materie prime

L’attacco ha generato anche conseguenze normative: il governo statunitense ha avviato un programma federale per la protezione delle infrastrutture critiche e ha rafforzato i requisiti di compliance per gli operatori energetici.

In sintesi, il ransomware non è solo un rischio informatico, ma un moltiplicatore di rischio finanziario e geopolitico. La capacità di risposta a questi eventi diventa oggi una metrica essenziale per valutare la resilienza strategica di una multinazionale o di un ecosistema industriale.

Una delle evoluzioni più rilevanti nel panorama del ransomware è il crescente coinvolgimento di attori sponsorizzati da Stati (state-sponsored actors). Questi gruppi, spesso legati a servizi di intelligence o agenzie militari, non agiscono soltanto per fini economici, ma anche per perseguire obiettivi strategici, geopolitici e destabilizzanti. Le operazioni condotte da tali soggetti si collocano a metà tra la criminalità informatica e il cyberwarfare.

Numerosi rapporti di intelligence – tra cui quelli del National Cyber Security Centre (UK), del CISA (USA) e dell’ENISA (UE) – hanno attribuito con elevato grado di probabilità vari attacchi ransomware a gruppi come Lazarus (legato alla Corea del Nord), Sandworm (Russia), APT41 (Cina) e altri gruppi affiliati.

Questi attacchi si distinguono per:

Sofisticazione tecnica : utilizzo di zero-day, tecniche di evasione avanzata e strumenti personalizzati di accesso remoto

: utilizzo di zero-day, tecniche di evasione avanzata e strumenti personalizzati di accesso remoto Obiettivi strategici : aziende energetiche, infrastrutture critiche, ospedali, settori militari e finanziari

: aziende energetiche, infrastrutture critiche, ospedali, settori militari e finanziari Temporizzazione geopolitica: molti attacchi coincidono con fasi di tensione internazionale o sanzioni economiche.

L’aspetto più critico è che tali operazioni possono simulare finalità economiche (richiesta di riscatto) mentre mascherano obiettivi ben più ampi, come:

Raccogliere dati sensibili per fini di intelligence

Compromettere la fiducia nella resilienza di uno Stato

Interrompere catene logistiche transnazionali

Influenzare mercati o elezioni attraverso crisi digitali.

Un esempio emblematico è l’attacco del gruppo Sandworm alla rete elettrica ucraina nel 2015, che causò blackout diffusi ed è considerato il primo caso documentato di cyberattacco con effetti fisici su larga scala. Anche il malware NotPetya del 2017, apparentemente un ransomware, fu in realtà un’operazione distruttiva mascherata, causando oltre 10 miliardi di dollari di danni a imprese globali come Maersk, FedEx e Merck.

Nel contesto di ransomware sempre più ibridi, dove i confini tra criminalità, spionaggio e guerra si fanno sfumati, la cooperazione internazionale tra governi, aziende e organismi multilaterali è diventata una necessità strategica. Le risposte non possono essere solo tecniche o assicurative: occorre una difesa sistemica, fondata su deterrenza, intelligence condivisa e capacità di risposta rapida.

Le strategie multilaterali: NATO, ONU e G7

A livello internazionale, diverse piattaforme multilaterali hanno avviato iniziative per affrontare la minaccia cyber come elemento centrale della sicurezza collettiva:

NATO (North Atlantic Treaty Organization) ha riconosciuto formalmente il cyberspazio come quinto dominio operativo (insieme a terra, mare, aria e spazio) nel 2016. Il Cyber Defence Pledge delinea l’impegno degli Stati membri a rafforzare le difese nazionali e collettive contro gli attacchi informatici. Inoltre, il NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE), con sede a Tallinn, promuove la cooperazione tecnica, le esercitazioni congiunte e l’elaborazione di dottrine comuni, come evidenziato dalla simulazione annuale Locked Shields.

ha riconosciuto formalmente il cyberspazio come quinto dominio operativo (insieme a terra, mare, aria e spazio) nel 2016. Il Cyber Defence Pledge delinea l’impegno degli Stati membri a rafforzare le difese nazionali e collettive contro gli attacchi informatici. Inoltre, il NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE), con sede a Tallinn, promuove la cooperazione tecnica, le esercitazioni congiunte e l’elaborazione di dottrine comuni, come evidenziato dalla simulazione annuale Locked Shields. ONU : L’Organizzazione delle Nazioni Unite ha istituito due gruppi di esperti (GGE e OEWG) incaricati di definire le norme di comportamento responsabile degli Stati nel cyberspazio. Pur in un contesto geopolitico frammentato, questi gruppi stanno lavorando a un quadro normativo che includa limiti all’uso offensivo di capacità cyber da parte statale, la protezione delle infrastrutture critiche e la promozione della cooperazione investigativa tra Paesi.

: L’Organizzazione delle Nazioni Unite ha istituito due gruppi di esperti (GGE e OEWG) incaricati di definire le norme di comportamento responsabile degli Stati nel cyberspazio. Pur in un contesto geopolitico frammentato, questi gruppi stanno lavorando a un quadro normativo che includa limiti all’uso offensivo di capacità cyber da parte statale, la protezione delle infrastrutture critiche e la promozione della cooperazione investigativa tra Paesi. G7: Il G7 ha incluso la cybersecurity tra le priorità strategiche della propria agenda economica e di sicurezza. Nel comunicato finale del vertice di Hiroshima (2023), i leader del G7 hanno ribadito la necessità di una resilienza cyber condivisa, supportata da investimenti tecnologici, partenariati pubblico-privati e regole comuni per la risposta e la rendicontazione degli incidenti. Il Cyber Expert Group del G7 è incaricato di coordinare politiche comuni tra le autorità finanziarie e regolatorie dei Paesi membri.

Queste iniziative, seppur ancora frammentarie, indicano un’evoluzione verso un approccio coordinato alla difesa cibernetica globale, basato su standard condivisi, interoperabilità tra sistemi e attribuzione trasparente degli attacchi. La sfida principale resta la governance del cyberspazio: una dimensione transnazionale, priva di confini, dove il diritto internazionale tradizionale fatica a trovare applicazione.

In assenza di un trattato vincolante e universalmente riconosciuto, la legittimità delle risposte — comprese le controffensive digitali — rimane incerta, alimentando zone grigie di ambiguità giuridica e conflitto sotto soglia. La diplomazia cyber, dunque, diventa una leva fondamentale per prevenire l’escalation e costruire un equilibrio di potere stabile anche nello spazio digitale.

Attacchi alla supply chain e impatto sistemico

Uno dei trend emergenti più allarmanti riguarda gli attacchi indiretti veicolati attraverso fornitori terzi. Questi eventi compromettono non solo l’azienda target, ma anche l’intero ecosistema industriale a cui appartiene. Le supply chain globali, interconnesse e digitalizzate, sono oggi un bersaglio privilegiato.

Caso studio: SolarWinds (USA, 2020)

Il compromesso del software Orion, utilizzato da oltre 18.000 enti pubblici e privati, ha rivelato la vulnerabilità sistemica delle supply chain digitali. Il danno complessivo, sebbene difficile da quantificare in modo univoco, è stimato in oltre 250 milioni di dollari, includendo i costi di bonifica, indagini federali e rafforzamento dei sistemi.

Caso studio: JBS Foods (Brasile/USA, 2021)

Il gruppo agroalimentare, colpito da un ransomware, ha dovuto sospendere temporaneamente le attività in diverse sedi globali, con un riscatto pagato di 11 milioni USD. Le conseguenze si sono riflesse nei listini delle commodities e nelle forniture alimentari.

Reazione dei mercati: volatilità, crolli e sfiducia degli investitori

Gli attacchi informatici rappresentano un potente fattore di instabilità per i mercati finanziari globali. La reazione immediata degli investitori alle notizie di una violazione di sicurezza è spesso caratterizzata da elevata volatilità, correzioni improvvise nei prezzi delle azioni e un brusco peggioramento della fiducia nelle capacità gestionali dell’impresa colpita.

Numerose analisi empiriche condotte su base internazionale, tra cui i report di Moody’s, Deloitte e del Ponemon Institute, confermano che le aziende quotate subiscono una perdita media del valore di mercato compresa tra il 5% e il 10% nei dieci giorni successivi a un cyberattacco grave. In alcuni casi, come per Equifax nel 2017 o Yahoo! nel 2013, il danno reputazionale e la reazione degli investitori hanno comportato perdite di capitalizzazione ben superiori, con effetti prolungati nel tempo.

Meccanismi di trasmissione degli effetti:

Immediatezza dell’informazione : grazie ai media digitali e ai sistemi di alert dei mercati, le notizie su un incidente cyber si diffondono in tempo reale, influenzando le decisioni degli investitori ancor prima che la portata effettiva dell’attacco sia quantificabile

: grazie ai media digitali e ai sistemi di alert dei mercati, le notizie su un incidente cyber si diffondono in tempo reale, influenzando le decisioni degli investitori ancor prima che la portata effettiva dell’attacco sia quantificabile Revisione del rischio percepito : gli investitori tendono a rivalutare negativamente i fondamentali di un’azienda vulnerabile sul fronte cyber, stimando un aumento dei costi operativi, delle spese legali e una riduzione della fiducia del cliente

: gli investitori tendono a rivalutare negativamente i fondamentali di un’azienda vulnerabile sul fronte cyber, stimando un aumento dei costi operativi, delle spese legali e una riduzione della fiducia del cliente Effetto panico e imitazione: nei settori più digitalizzati (finanza, telecomunicazioni, e-commerce), un attacco a un grande attore può innescare un effetto domino, trascinando al ribasso l’intero comparto azionario.

Fattori di amplificazione:

Elevata capitalizzazione di mercato : più una società è grande e visibile, più rilevante è l’impatto dell’incidente sulla performance di borsa.

: più una società è grande e visibile, più rilevante è l’impatto dell’incidente sulla performance di borsa. Dipendenza digitale del core business : le aziende basate su infrastrutture digitali complesse (fintech, assicurazioni, servizi cloud) sono maggiormente penalizzate.

: le aziende basate su infrastrutture digitali complesse (fintech, assicurazioni, servizi cloud) sono maggiormente penalizzate. Presenza nei media: l’eco mediatica può amplificare il danno reputazionale, soprattutto quando emergono elementi di negligenza o inadeguatezza nella gestione della crisi.

Effetti collaterali di medio-lungo termine:

Revisioni al ribasso dei rating ESG : le agenzie di rating ambientale, sociale e di governance penalizzano le imprese con scarsa resilienza cibernetica, influenzando i portafogli di investimento sostenibile.

: le agenzie di rating ambientale, sociale e di governance penalizzano le imprese con scarsa resilienza cibernetica, influenzando i portafogli di investimento sostenibile. Aumento del costo del capitale : un’impresa percepita come ad alto rischio cyber dovrà affrontare tassi d’interesse più elevati per finanziarsi sul mercato.

: un’impresa percepita come ad alto rischio cyber dovrà affrontare tassi d’interesse più elevati per finanziarsi sul mercato. Erosione della fiducia nel management: gli investitori istituzionali e i fondi attivisti possono chiedere la sostituzione dei vertici aziendali ritenuti responsabili di strategie insufficienti in ambito di sicurezza IT.

L’impatto di un attacco informatico sui mercati, dunque, va ben oltre la reazione istantanea delle borse: esso mina la reputazione dell’azienda, ne modifica il profilo di rischio e può compromettere l’accesso ai capitali e alle linee di credito nei mesi successivi. Per questo motivo, la cybersecurity sta diventando una componente chiave nelle analisi finanziarie, nei rating creditizi e nei modelli di valutazione del rischio sistemico.

Regolamentazione internazionale: obblighi di disclosure e accountability

Nel contesto di una crescente esposizione ai rischi cibernetici, le autorità regolatorie a livello globale stanno progressivamente definendo un quadro normativo più stringente volto a garantire trasparenza, tracciabilità degli incidenti e responsabilità aziendale. Le normative emergenti si concentrano non solo sulla protezione degli asset digitali, ma anche sulla tutela degli stakeholder finanziari, sulla resilienza operativa dei mercati e sull’integrità del sistema economico.

Europa

In ambito europeo, due provvedimenti chiave stanno ridefinendo le responsabilità delle imprese in materia di cybersecurity:

NIS2 Directive (2023) : estende l’ambito della Direttiva NIS (2016) includendo un numero maggiore di settori e imprese, imponendo obblighi più severi in termini di prevenzione, notifica e gestione degli incidenti. Le aziende considerate “essenziali” dovranno adottare misure tecniche e organizzative adeguate e saranno soggette a sanzioni pecuniarie che possono raggiungere il 2% del fatturato annuo globale in caso di non conformità.

: estende l’ambito della Direttiva NIS (2016) includendo un numero maggiore di settori e imprese, imponendo obblighi più severi in termini di prevenzione, notifica e gestione degli incidenti. Le aziende considerate “essenziali” dovranno adottare misure tecniche e organizzative adeguate e saranno soggette a sanzioni pecuniarie che possono raggiungere il 2% del fatturato annuo globale in caso di non conformità. DORA (Digital Operational Resilience Act): specificamente mirata al settore finanziario, introduce un modello armonizzato per la gestione del rischio ICT in banche, assicurazioni, fintech e infrastrutture di mercato. DORA impone test di penetrazione avanzati (TLPT), obblighi di audit, e un quadro integrato di gestione dei fornitori terzi critici.

Stati Uniti

Negli Usa, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha adottato un approccio volto a responsabilizzare le aziende quotate verso gli investitori:

SEC Cyber Disclosure Rule (2023): obbliga tutte le società quotate a comunicare pubblicamente, entro un termine massimo di 96 ore, qualsiasi incidente informatico che possa avere un impatto rilevante sulla performance finanziaria. La regola richiede inoltre la descrizione dettagliata dei meccanismi di gestione del rischio cyber all’interno dei report annuali e nei filing connessi alla governance societaria.

Queste normative rispondono a una logica di accountability rafforzata, in cui la cybersecurity viene riconosciuta come un pilastro della compliance e della trasparenza verso il mercato. Il mancato rispetto di tali obblighi può determinare:

Azioni legali collettive

Sospensione dalla borsa

Indagini da parte delle autorità di vigilanza

Il cybercrime come variabile macrofinanziaria e geopolitica

Il cybercrime non è più confinato al dominio tecnico dell’IT, ma si configura come una vera e propria variabile macrofinanziaria e geopolitica, capace di alterare equilibri economici, destabilizzare mercati e compromettere la sicurezza nazionale. La sua rilevanza è oggi paragonabile a quella di shock sistemici tradizionali, come crisi bancarie o conflitti internazionali. Gli attacchi informatici, per la loro capacità di colpire infrastrutture critiche, alterare catene di approvvigionamento e influenzare le dinamiche di mercato, impongono un ripensamento profondo dei paradigmi di gestione del rischio.

In questa nuova realtà, la resilienza cibernetica deve diventare un indicatore strategico, integrato nella pianificazione economica, nella valutazione degli asset finanziari e nei modelli di governance pubblica e aziendale.

Un attacco cyber di vasta scala può generare impatti comparabili a una crisi finanziaria globale: perdita di fiducia, fuga di capitali, instabilità valutaria, default operativi.

Per questo motivo, serve un approccio multilivello e integrato che combini:

Governance aziendale robusta , con board e comitati di rischio coinvolti attivamente nella cybersecurity

, con board e comitati di rischio coinvolti attivamente nella cybersecurity Collaborazione pubblico-privata transnazionale , attraverso task force condivise, intelligence cyber e protocolli di risposta congiunti

, attraverso task force condivise, intelligence cyber e protocolli di risposta congiunti Innovazione assicurativa e finanziaria , con strumenti in grado di coprire rischi complessi, dinamici e geopoliticamente influenzati

, con strumenti in grado di coprire rischi complessi, dinamici e geopoliticamente influenzati Standard internazionali di rendicontazione e risposta, armonizzati tra aree economiche per garantire trasparenza, interoperabilità e fiducia reciproca

In un sistema globale dove l’economia digitale è ormai inscindibile dal funzionamento degli Stati, la cybersecurity rappresenta la nuova frontiera della sovranità. Non investire in questa direzione equivale a esporre intere economie a vulnerabilità critiche. La protezione degli asset digitali, dunque, è oggi condizione imprescindibile per la sopravvivenza economica, la stabilità geopolitica e la competitività industriale degli attori statali e non statali.