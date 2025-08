Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Fabbriche digitali.

Se una rivoluzione nel binomio automotive-IA doveva esplodere da qualche parte, era quasi scontato che succedesse in Cina. Nella città di Chongqing, il marchio elettrico Avatr ha inaugurato in diretta streaming un impianto 5G-native capace di sfornare un’auto al minuto, stabilendo un nuovo record di produzione mondiale.

Mentre la fabbrica-robot promette efficienza da record, cresce il timore che l’automazione spinga migliaia di lavoratori umani fuori dalle catene di montaggio.

Il nuovo record industriale della linea Avatr

Con il nuovo impianto “full-digital”, Avatr registra un primato di produzione. Grazie all’utilizzo del 5G, dell’IA e di un sistema di connessione tra server, è capace di realizzare un veicolo completo in circa 60 secondi.

La completa digitalizzazione e robotizzazione della fabbrica porta vantaggi nell’intero ciclo di produzione e anche in seguito. Infatti i server contengono, e muovono di conseguenza, i dati di ordine, logistica e qualità: tutto nella fabbrica è tracciabile, dall’ingresso del pezzo al collaudo finale.

Avatr punta a produrre 800mila unità all’anno entro il 2030, contando su questa “fabbrica-pilota” per replicare l’approccio in altri hub in Cina e nel mondo.

Da un SUV a 800mila auto l’anno: l’obiettivo

La nuova linea 5G-IA servirà innanzitutto a produrre un SUV co-sviluppato con Huawei, primo tassello di un piano industriale che prevede 17 modelli entro il 2030 fra berline, crossover, sportive e monovolume.

Avatr punta a 800mila vendite annuali nel mondo: un traguardo ambizioso ma credibile se si considera che nel 2024 il marchio ha consegnato 73mila vetture, oltre il doppio del 2023. Nel 2025, con soli due modelli elettrici (Avatr 11 e Avatr 12) venduti in 25 mercati extra-europei (in Europa ci sono troppo limiti), l’azienda viaggia già su 10mila unità al mese, pronta a sfruttare la fabbrica-robot per scalare la produzione e aggredire nuovi segmenti.

L’altra faccia dell’automazione: a rischio i posti di lavoro

Se un’auto al minuto è sinonimo di produttività, il rovescio della medaglia riguarda i lavoratori. Con linee presidiate da visori AI e bracci meccanici, si riducono le possibilità di impiego per la manodopera diretta. Al momento non è ancora chiaro quale sarà l’impatto sul mercato del lavoro per la categoria degli operai, ma le cifre potenziali sono alte.

Inoltre l’automotive è già in crisi e diverse fabbriche, anche in Europa, sono a rischio chiusura o ridimensionamento. Si può immaginare uno scenario simile anche per la Cina? È presto per dirlo, ma non impossibile. È chiaro che, con il tempo, il mercato si sposterà verso una forma più specifica di lavoratore, aggiornato a nuovi settori come manutentori dei robot o del 5G, ingegneri software, data-analyst e altri ruoli legati al processo di digitalizzazione.

La sfida è quindi conciliare innovazione e produttività con la salvaguardia occupazionale. In vista di una tale rivoluzione, sarebbe utile arrivare in tempo: spingere sulle politiche di reskilling e aggiornare le competenze verso ruoli di supervisione dei macchinari, come già avvenuto con la rivoluzione industriale.