Il vademecum anti-truffe dei bancari italiani

I truffatori sono sempre in agguato, sia nella vita reale che nelle interazioni online. Informazione e consapevolezza sono le uniche armi utilizzabili per disinnescare sul nascere i tentativi di frode. Ecco perché l’Abi (Associazione bancaria italiana) ha stilato un dettagliato vademecum per contrastare i crimini informatici e le truffe.

Truffe bancarie, come evitarle

Nel vademecum sono riportati alcuni consigli utili per operare online in sicurezza e per un uso consapevole dei servizi finanziari. Le regole da seguire sono poche e semplici, ma pur sempre fondamentali:

usare password diverse per ogni servizio al quale si è iscritti, così in caso venga carpita una determinata chiave di accesso non verrà messa a rischio tutta la “vita digitale” del cittadino;

per ogni servizio al quale si è iscritti, così in caso venga carpita una determinata chiave di accesso non verrà messa a rischio tutta la “vita digitale” del cittadino; utilizzare password di una certa complessità : devono essere sufficientemente lunghe e contenere caratteri alfanumerici mischiati a caratteri speciali;

di una certa : devono essere sufficientemente lunghe e contenere caratteri alfanumerici mischiati a caratteri speciali; accedere a Internet tramite i propri dispositivi : l’accesso tramite dispositivi altrui fa in modo che username e password possano eventualmente venire memorizzate;

tramite i : l’accesso tramite dispositivi altrui fa in modo che username e password possano eventualmente venire memorizzate; evitare di connettersi tramite reti pubbliche o aperte : questi tipi di reti non garantiscono la riservatezza sui dati trasmessi;

di connettersi tramite : questi tipi di reti non garantiscono la riservatezza sui dati trasmessi; installare un antivirus e mantenerlo costantemente aggiornato;

e mantenerlo costantemente aggiornato; limitare la diffusione delle proprie informazioni personali online;

online; verificare l’ attendibilità del mittente prima di aprire eventuali link e allegati ;

prima di aprire eventuali e ; in caso di telefonate sospette , verificare online il numero di telefono o confrontarlo con i contatti ufficiali della propria banca;

, verificare online il numero di telefono o confrontarlo con i contatti ufficiali della propria banca; non fornire mai e per nessun motivo dati bancari o altri dati riservati : si ricorda che le banche e Poste Italiane non chiedono mai dati privati tramite email o altri tipi di canali come gli sms o le telefonate;

o altri : si ricorda che le banche e Poste Italiane non chiedono mai dati privati tramite email o altri tipi di canali come gli sms o le telefonate; se si pensa di essere rimasti vittima di una truffa o di aver condiviso i propri dati bancari o delle carte di pagamento, contattare immediatamente la propria banca.

L’Abi fornisce inoltre consigli su come usufruire dei servizi bancari in totale sicurezza:

controllare periodicamente i movimenti sul proprio conto corrente;

periodicamente i sul proprio conto corrente; conservare con cura i codici di accesso ai servizi bancari da remoto (codice utente e pin) così come i codici delle proprie carte di pagamento;

con cura i ai servizi bancari da remoto (codice utente e pin) così come i codici delle proprie carte di pagamento; quando è possibile si invita a privilegiare quei servizi digitali che permettono di effettuare operazioni senza recarsi in filiale (per esempio l’accredito della pensione sul conto corrente e la domiciliazione bancaria delle bollette);

che permettono di effettuare operazioni senza recarsi in filiale (per esempio l’accredito della pensione sul conto corrente e la domiciliazione bancaria delle bollette); mai essere abitudinari : mai, cioè, andare in filiale sempre alla medesima ora del medesimo giorno e facendo sempre il medesimo percorso;

: mai, cioè, andare in filiale sempre alla medesima ora del medesimo giorno e facendo sempre il medesimo percorso; diffidare degli sconosciuti quando cercano di avvicinarsi;

quando cercano di avvicinarsi; mai lasciare incustoditi o in vista denaro, borse, portafogli o oggetti di valore.

Prelevare soldi al bancomat in sicurezza

Ecco, inoltre, alcuni consigli per un utilizzo consapevole degli Atm quando si prelevano contanti:

prelevare esclusivamente il denaro necessario e riporlo subito al sicuro;

durante la digitazione del pin assicurarsi di non essere visti e di non avere estranei eccessivamente vicini : si invita a contattare la banca o rivolgersi al servizio clienti della propria carta se si sospetta di essere stati spiati;

e di non avere eccessivamente : si invita a contattare la banca o rivolgersi al servizio clienti della propria carta se si sospetta di essere stati spiati; assicurarsi che l’apparecchio funzioni correttamente (non deve presentare anomalie o irregolarità, magari perché è stato manomesso);

mai portare cos sé, magari nel portafoglio o nella memoria del cellulare, le proprie credenziali di accesso al conto corrente o il pin della carta.

Stop truffe telefoniche

I truffatori sono sempre attivi e a volte “ci mettono la voce”. Ecco i consigli dell’Abi per ridurre il rischio di truffe telefoniche:

mai rispondere positivamente alla richiesta telefonica di effettuare bonifici per pagare servizi o utenze anche in relazione a parenti stretti. È possibile che il truffatore abbia studiato la sua preda e conosca i componenti del suo nucleo familiare e le loro abitudini;

di effettuare bonifici per pagare servizi o utenze anche in relazione a parenti stretti. È possibile che il truffatore abbia studiato la sua preda e conosca i componenti del suo nucleo familiare e le loro abitudini; mai fornire alcun tipo di informazione finanziaria agli operatori telefonici, comprese le proprie credenziali di accesso ai servizi bancari e i pin delle carte;

in caso di dubbi, contattare la banca e chiedere ragguagli.

Cosa fare dopo una truffa

E nella malaugurata ipotesi in cui si sia stati truffati, ecco come comportarsi:

sporgere querela verso ignoti alle forze dell’ordine, disconoscendo esplicitamente le operazioni finanziarie illegittimamente attribuite;

alle forze dell’ordine, esplicitamente le finanziarie illegittimamente attribuite; in caso di frode su carta, bloccare immediatamente la propria carta chiamando il servizio clienti della propria banca o della società emittente;

immediatamente la propria chiamando il servizio clienti della propria banca o della società emittente; inviare una raccomandata alla propria banca evidenziando i fatti e allegando copia della denuncia e di un documento di identità.