Fonte: iStock I costi per installare un condizionatore e come risparmiare

Con l’inizio della bella stagione in molti stanno già iniziando a pensare all’installazione di un condizionatore per affrontare al meglio l’estate. Le frequenti ondate di calore e l’aumento delle temperature medie degli ultimi anni rendono infatti sempre più necessario l’ausilio di un sistema di climatizzazione efficiente. Visti i costi sempre più alti degli ultimi tempi, la domanda che sempre più ci si pone è quanto costa installare tale prodotto e come fare per risparmiare.

Installare un condizionatore in casa

Le giornate si sono allungate e inizia a fare caldo. Proprio per questo in molti stanno già pensando a installare un condizionatore. Per quanto riguarda il prezzo per effettuare tale operazione, esso dipende da vari fattori tra cui:

il numero di split;

la tipologia di installazione;

la tipologia dell’impianto (nuovo o sostituzione);

gli eventuali lavori di muratura.

Il numero degli split

Il costo di installazione di un condizionatore dipende molto dal numero degli split. Con tale termine si indicano le unità interne alimentate dal motore esterno che gestiscono la distribuzione dell’aria condizionata dentro la stanza. Nel caso se ne scelga uno solo, il prezzo sarà ovviamente diverso rispetto a al montaggio di due o tre modelli in stanze diverse. Più split ci sono, più il prezzo del lavoro sarà alto.

C’è però un modo per risparmiare. Si potrebbero acquistare i condizionatori da chi li installa in quanto spesso è possibile ottenere uno sconto.

In generale, il costo del montaggio di un condizionatore mono split di potenza media (circa 9000-12000 Btu) parte dai 300 euro e può arrivare anche a 600 euro ma se si opta per un condizionatore di alta potenza o se si richiedono lavori in aggiunta, il prezzo può anche salire.

Per fissare condizionatori dual split, invece, il prezzo può arrivare anche a 1200 euro e più. Dipende sempre dai lavori aggiuntivi che si eseguono come la foratura delle pareti spesse o la predisposizione per le canaline.

La tipologia dell’installazione

Anche la tipologia del lavoro scelto influisce sul prezzo dell’installazione. La standard muro-a-muro, ad esempio, è quella più comune ed economica in quanto il tecnico monta lo split sul muro interno e poi fissa l’unità esterna proprio dall’altra parte dello stesso muro.

Nel caso invece si voglia posizionare l’unità interna del condizionatore in un altro punto della stanza, ad esempio sulla parete opposta, il costo salirà. Il motivo è che serviranno dei tubi più lunghi, delle canaline per nasconderli e in alcuni case anche dei lavori di muratura per far passare tutti i collegamenti.

La tipologia dell’impianto

I costi per installare un condizionatore variano anche se si tratta di un impianto ex novo o di una semplice sostituzione. Nel primo caso, infatti, è necessario partire da zero per cui:

si devono praticare dei fori nelle pareti;

si deve creare l’intera infrastruttura per il passaggio dei tubi;

si deve valutare l’impianto elettrico.

I costi sono quindi più alti sia per quanto riguarda la manodopera che per i materiali. Il costo può essere più alto anche di 200-400 euro rispetto a un’installazione con predisposizione.

Nel caso in cui si sostituisca un modello già esistente, invece, i costi saranno più bassi perché:

si sfrutta l’infrastruttura già esistente;

i fori e i passaggi sono già predisposti.

Ci sono però delle eccezioni come ad esempio se si passa da un impianto monosplit o uno multisplit in quanto serve una nuova progettazione o se si cambia la posizione delle unità.

In ogni caso, se si effettua una sostituzione standard, il costo può essere anche minore del 60% rispetto a una nuova installazione. Il suggerimento è quindi quello di chiedere sempre un sopralluogo per valutare la reale compatibilità.

Eventuali lavori di muratura

Per determinare il costo dell’installazione di un condizionatore è importante anche valutare se sono necessari eventuali lavori di muratura. Nel caso si scelga di mettere l’unità interna sulla stessa parete di quella esterna, allora il lavoro sarà facile e veloce. Basterà, infatti, solo effettuare un buco nel muro per far passare i tubi di rame e i cavi elettrici. Non sarà un lavoro complicato per cui i tempi e i costi saranno bassi.

Se però si vuole montare il condizionatore in una stanza diversa lontana dall’unità esterna o se si vogliono più split, ad esempio uno in ogni stanza, il prezzo sarà più alto.

Il metodo più veloce per risparmiare in questo caso è sicuramente quello di usare una canalina di plastica che si attacca al numero e nasconde i tubi.

Se però si vuole nascondere tutto, il lavoro si fa più serio. È necessario infatti rompere il muro, mettere dentro tubi e fili, richiudere il tutto con lo stucco e poi riverniciare.

Il suggerimento è quindi quello di chiedere all’installatore due preventivi, uno per la canalina esterna e uno con i lavori per nascondere tutto. In base al proprio bilancio si potrà poi decidere quale scegliere.

Suggerimenti per risparmiare sull’installazione

Installare un condizionatore ha un costo ma ci sono dei modi per risparmiare senza però rinunciare a buon lavoro come: