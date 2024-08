Prezzo del gas, i costi in bolletta a luglio 2024

Tarrife in calo per gli utenti vulnerabili, il costo scende a 106,69 centesimi al metro cubo, -0,8% rispetto a giugno 2024

Fonte: 123RF Quanto è cresciuto il prezzo del gas a luglio 2024

In questi giorni di allerta per il caldo intenso, sul fronte dei costi in bolletta arriva una buona notizia per le famiglie italiane, in particolare per le più fragili: a luglio 2024 il prezzo del gas, dopo aver raggiunto a giugno il valore massimo del 2024 (36,11 euro per megawattora) scende e si attesta a a 35,41 euro per MWh. Una diminuzione del costo del gas in bolletta per i clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità che, tuttavia, non è abbastanza ampia da raggiungere i livelli di costo di febbraio 2024 quando il costo del gas non superava i 27,84 euro.

Questa cifra, che rappresenta il prezzo della sola materia prima gas misurata come media mensile delle tariffe sul mercato all’ingrosso italiano, impatta anche sul prezzo al metro cubo, vediamo meglio. Considerando la conversione tra MWh e metro cubo di gas e tutte le spese accessorie, il prezzo di riferimento per una famiglia consumatrice media (cha fa uso di 1.100 metri cubi all’anno) è diventato a luglio 2024 di 106,69 centesimi di euro al metro cubo, lo -0,8% in meno rispetto ai 107,55 centesimi di giugno.

Prezzo del gas, cresce la materia prima, ma la componente del trasporto non cambia

Ma quali componenti del prezzo del gas sono diventate meno costose? Per rispondere bisogna prima specificare che il prezzo del gas per le famiglie vulnerabili è formato da diverse componenti. La più importante chiaramente è rappresentata dalla materia prima, cioè il gas naturale, dal suo approvvigionamento e dalle attività connesse. Ed è proprio questa voce a diminuire, infatti dai 42,20 centesimi di euro per metro cubo di giugno 2024, il costo per l’approvvigionamento del gas naturale e per le attività connesse è sceso a 41,45 centesimi di euro.

Prezzo del gas, le voci di spesa rimaste invariate

Non tutti le voci di spesa diminuiscono, tra quelle che rimangano invariate a luglio 2024 rispetto a giugno, troviamo: la spesa per la vendita al dettaglio (6,15 centesimi di euro); la spesa per il trasporto e la gestione del contatore (24,53 centesimi di euro); la spesa per oneri di sistema, ferma a luglio 2024 a 2,95 centesimi di euro.

A giugno 2024 diminuiscono le imposte sul gas per gli utenti vulnerabili

Diminuisce invece, leggermente, il peso delle imposte: in particolare dai 31,73 centesimi di giugno a luglio 2024 il costo delle imposte sul gas scende a 31,61 centesimi di euro.

Requisiti per entrare nel regime di maggiore tutela

La platea dei beneficiari del servizio di tutela della vulnerabilità include coloro che, dopo la fine del mercato tutelato a gennaio, hanno mantenuto alcune forme di agevolazione a causa della loro condizione di disagio. I requisiti per beneficiare di queste agevolazioni sono i seguenti: