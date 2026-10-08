Nubifragi e temporali da Nord a Sud, metro e bus fermi in diverse città: previsioni, date e orari per muoversi senza troppe brutte sorprese

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ANSA

Due giorni di disagi su più fronti tra giovedì 8 e venerdì 9 ottobre. L’Italia deve fare i conti con un’ondata di forte maltempo da Nord a Sud e, in parallelo, con una serie di scioperi dei trasporti che toccano ferrovie e bus in diverse aree del Paese.

Dinanzi a una situazione così complessa, è importante conoscere in anticipo previsioni, date e orari, al netto di rischio di piogge torrenziali e stop di metro, tram e autobus. Meglio evitare brutte sorprese e farsi trovare pronti.

Maltempo, la giornata critica

Stando alle previsioni di Meteored Italia, la perturbazione che interessa l’Italia raggiunge la fase più acuta giovedì 8 ottobre. Ciò vuol dire:

temporali violenti;

nubifragi;

grandinate.

Il modello europeo Ecmwf stima in alcune zone oltre 100 mm di pioggia in poche ore, quantitativi che rischiano di causare piene improvvise e allagamenti. A essere colpite per prime sono le aree del Nordovest (Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta), poi l’intera Italia del Nord.

Il versante tirrenico è quello che andrà incontro alle problematiche maggiori, con Liguria, Toscana, Lazio e Campania le regioni più esposte, fino all’Umbria. Il versante adriatico, invece, resta più “protetto”.

Per quanto riguarda il Sud, si può dire che ci sia una divisione. La Campania è osservata speciale per i temporali, mentre il resto del Meridione e le Isole presentano ancora un clima quasi estivo, tra i 28 e i 30°C, con punte di 32 gradi in Sicilia.

Il weekend e il ritorno dell’anticiclone

C’è però una buona notizia, ovvero che questa perturbazione si esaurirà in fretta, stando alle previsioni. Venerdì 9 ottobre gli ultimi rovesci lasceranno il Sud, mentre il Centro-Nord avrà delle schiarite.

Sabato 10 e domenica 11 il tempo è in prevalenza soleggiato, salvo qualche pioggia sulla Sicilia tirrenica, con temperature in calo. Il quadro del Paese sarà questo: minime fino a 5-6 °C al Nord, massime intorno ai 20-22 °C al Centro-Nord.

Il fresco però non durerà, con l’anticiclone delle Azzorre che potrebbe estendersi sull’Europa per buona parte della settimana.

Gli scioperi dell’8 e 9 ottobre

Pochi giorni molto complessi, dunque. Oltre al meteo c’è da confrontarsi anche con gli scioperi. Oggi, 8 ottobre, si è alle prese con uno sciopero di 24 ore del personale di FS Security in Sicilia, proclamato dalle sigle Slm Fast Confsal e Orsa Trasporti.

Venerdì 9 ottobre, invece, ecco lo stop del trasporto pubblico locale che travolge Milano, ma non solo. Incrocia le braccia per 24 ore anche il personale di Start Romagna, la società che gestisce i bus nei bacini di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, con una mobilitazione sostenuta da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ugl, Faisa-Cisal, Usb e Uilt-Uil. Chi deve muoversi in questi territori dovrà informarsi per tempo, e magari portarsi un ombrello.