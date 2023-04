Impresa Made in Italy? Segui il webinar ICE e partecipa gratis al Netcomm Forum

Sei un imprenditore e vuoi espandere il tuo business, vendendo online e all’estero? Hai già un’attività di vendita ma vuoi rafforzarla? L’Agenzia ICE, punto di riferimento per l’export Made in Italy, organizza il nuovo webinar pensato per le aziende che desiderano crescere ed esplorare nuovi mercati.

L’appuntamento è per il 4 maggio 2023 alle ore 10:30 con il webinar “Marketplace Arena: Agenzia ICE ed Italiaonline presentano le opportunità per il Made in Italy con 8 marketplace internazionali”. L’incontro è pensato per offrire alle aziende partecipanti, non solo formazione, ma anche l’opportunità unica di accedere gratuitamente al Netcomm Forum.

Infatti, chi partecipa al webinar riceverà un’email di ringraziamento con un modulo per richiedere il biglietto omaggio per il Netcomm Forum, il principale evento italiano dedicato all’e-commerce e alla trasformazione digitale. Vediamo i dettagli dell’iniziativa.

Perché è importante partecipare al Netcomm Forum

Il Netcomm Forum si tiene il 17 e 18 maggio 2023 presso l’Allianz MiCo di Milano. Si tratta dell’evento di punta sul commercio digitale e da 18 anni contribuisce attivamente allo sviluppo dell’e-commerce in Italia.

Organizzato dal Consorzio del Commercio Digitale Italiano, agevola la trasformazione digitale delle aziende e favorisce l’incontro tra domanda e offerta, permettendo a brand e a professionisti di incontrare partner qualificati per l’elaborazione di strategie di vendita online.

Si tratta, quindi, di un evento imperdibile per chi vuole avviare un’attività di vendita online oppure rafforzare quella già esistente. E rappresenta un’occasione unica soprattutto per le aziende Made in Italy, elemento distintivo con enorme prestigio a livello internazionale, che deve essere concretamente sfruttato dalle aziende italiane per crescere e raggiungere obiettivi ambiziosi.

Ecco perché ICE ha deciso di offrire a tutti partecipanti al suo webinar un accesso gratuito al grande evento sul digitale. Ma questo non è l’unico vantaggio.

ICE al Netcomm Forum organizza la Marketplace Arena

Al piano terra del Netcomm Forum ICE ospiterà la Marketplace Arena, uno spazio dove i partecipanti potranno conoscere le potenzialità e le opportunità offerte dai marketplace presentati da Agenzia ICE.

All’interno dell’Arena verranno ospitati otto marketplace:

Allegro , il primo marketplace della Polonia

, il primo marketplace della Polonia Amazon , il famoso colosso che riserva al Made in Italy un’ampia vetrina online

, il famoso colosso che riserva al Made in Italy un’ampia vetrina online Ankorstore , leader europeo della vendita online all’ingrosso

, leader europeo della vendita online all’ingrosso Archiproducts , principale marketplace del settore arredamento

, principale marketplace del settore arredamento Decathlon , conosciutissimo brand di articoli sportivi offre anche opportunità di vendita ad altri marchi

, conosciutissimo brand di articoli sportivi offre anche opportunità di vendita ad altri marchi Faire , marketplace all’ingrosso dedicato a brand e rivenditori

, marketplace all’ingrosso dedicato a brand e rivenditori Fruugo , marketplace generalista presente in 42 Paesi

, marketplace generalista presente in 42 Paesi Miinto, enorme network dedicato ai negozi di moda e abbigliamento

Maggiori informazioni sui diversi marketplace saranno offerte durante il webinar in modo che le aziende possano stabilire quali marketplace incontrare durante il Netcomm Forum.

Inoltre, chi ancora non conosce le reali opportunità offerte da questo tipo di piattaforme di vendita potrà scoprirlo grazie all’approfondimento offerto durante l’evento del 4 maggio da parte di Antonella Fanuzzi, Chief Web And Business Solutions Officer di Italiaonline.

Netcomm Forum: 3 opportunità per gli invitati di ICE

Chi parteciperà al Netcomm Forum tramite il biglietto gratuito fornito da ICE avrà la possibilità di:

ascoltare le presentazioni di tutti i marketplace;

avere un colloquio più approfondito con tre degli otto marketplace, scelti in base al tipo di business che si vuole sviluppare;

assistere alla tavola rotonda dove Andrea Degl’Innocenti, direttore dell’Ufficio Servizi Digitali di Agenzia ICE, illustrerà strategie e sfide per il digital export

L’invito è quindi per il 4 maggio 2023 alle ore 10:30 e, successivamente, il 17 e 18 maggio presso il Netcomm Forum a Milano.

Per iscrizione al webinar https://register.gotowebinar.com/register/8266688498631108693