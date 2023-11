Riscaldamento globale, ora è allarme, sta accelerando

Fonte: 123RF Questo è quanto emerge da un recente studio di James Hansen, secondo il quale, entro il 2050 verrà superata la soglia dei 2°C di innalzamento delle temperature

Il clima del nostro pianeta si rivela essere più sensibile ai cambiamenti provocati dall’uomo di quanto gli scienziati abbiano finora compreso. Questa scoperta prelude a un’imminente ondata di riscaldamento, spingendo il mondo a registrare un aumento di temperatura medio di 1,5°C rispetto all’era preindustriale, come affermato nel recente studio condotto da James Hansen. L’ex scienziato della NASA, noto per aver lanciato un cruciale avvertimento al Congresso degli Stati Uniti negli anni ’80 riguardo al cambiamento climatico, presenta così nuove prospettive sulla delicatezza del nostro clima di fronte alle azioni umane.

Riscaldamento globale: il limite di 1,5°C è a rischio

Il nuovo studio di James Hansen ha rilevato che, rispetto a quanto si pensasse in precedenza, il pianeta è più sensibile ai cambiamenti causati dall’uomo. Ciò significa che il riscaldamento globale sta accelerando a un ritmo preoccupante e che il limite di 1,5°C potrebbe essere superato già entro il 2030.

Hansen e il suo team hanno utilizzato dati paleoclimatici, modelli climatici e dati satellitari per giungere a questa conclusione. I loro risultati suggeriscono che la Terra potrebbe raggiungere i 2°C ben prima del 2050.

Questi risultati sono un’ulteriore conferma del fatto che il riscaldamento globale è una grave minaccia per il nostro pianeta. Se non si prendono misure drastiche per ridurre le emissioni di gas serra, gli impatti del cambiamento climatico saranno devastanti.

Rischiamo di superare i 4,8°C di riscaldamento globale

La temperatura della Terra è strettamente legata alla presenza di anidride carbonica (CO2) nell’atmosfera. Dal 1979, si è stimato che il raddoppio della CO2 potrebbe causare un aumento del riscaldamento globale compreso tra 1,5 e 4,5°C. Tuttavia, lo studio di Hansen rivoluziona la comprensione della sensibilità climatica, il parametro che misura la risposta del pianeta al raddoppio delle concentrazioni di CO2. Secondo le nuove stime, la temperatura terrestre potrebbe aumentare almeno di 4,8°C, evidenziando un’ulteriore preoccupante intensificazione del cambiamento climatico.

Crisi climatica: le generazioni future pagheranno il prezzo

La nuova ricerca sullo stato attuale del cambiamento climatico ha messo in evidenza la gravità della situazione e l’insufficienza delle azioni intraprese dai governi. Lo studio ha analizzato i principali fattori che influenzano il clima, tra cui la riduzione degli aerosol nell’atmosfera, che aumenta l’effetto serra, lo scioglimento dei ghiacci polari, che diminuisce il riflesso della luce solare, e il riscaldamento degli oceani, che altera le correnti marine. Lo studio ha concluso che la crisi climatica sarà molto più severa e rapida di quanto si pensasse e che le generazioni future ne subiranno le conseguenze.

Clima sensibile e cambiamenti in corso

Dallo studio, emergono rivelazioni significative: il clima della Terra si rivela molto più sensibile rispetto alla stima dell’Intergovernmental Panel on Climate Change. Ciò implica l’attuazione di cambiamenti straordinari per ridurre il forzante radiativo netto causato dall’azione umana. L’obiettivo cruciale è la riduzione del riscaldamento globale, al fine di evitare conseguenze altamente indesiderabili per l’umanità e l’ambiente. L’imperativo di azioni immediate per affrontare questa sfida climatica emerge con chiarezza dallo studio.

Tre azioni per tornare alle temperature globali dell’Olocene

Per tornare alle temperature globali dell’Olocene, l’epoca precedente al periodo industriale, la ricerca propone l’attuazione immediata di tre azioni:

Aumento globale del prezzo delle emissioni di gas serra: questo intervento incentiverebbe la riduzione delle emissioni da parte delle imprese e dei consumatori Sviluppo di energia pulita abbondante e accessibile: questo renderebbe più facile per le persone e le aziende passare a fonti di energia a basse emissioni di carbonio Cooperazione tra Est e Ovest del mondo: questa cooperazione è necessaria per garantire che le azioni per il clima siano equitativamente distribuite tra i paesi sviluppati e in via di sviluppo

Queste azioni sono necessarie per ridurre le emissioni di gas serra e invertire il riscaldamento globale. Se non si agirà in fretta, le conseguenze dei cambiamenti climatici potrebbero essere catastrofiche.

20 indicatori vitali della Terra a livelli estremi

Un nuovo studio, realizzato da un team di oltre 15.000 scienziati, ha rilevato che 20 dei 35 indicatori vitali della Terra hanno raggiunto livelli estremi. Questi indicatori misurano una serie di fattori, tra cui la temperatura globale, il livello del mare, l’acidità degli oceani e la perdita di biodiversità.

I risultati dello studio sono allarmanti, poiché suggeriscono che il pianeta sta attraversando una crisi climatica senza precedenti. Le condizioni climatiche e ambientali estreme stanno già avendo un impatto negativo sulle persone e sugli ecosistemi in tutto il mondo.

Ad esempio, l’innalzamento del livello del mare sta minacciando le comunità costiere, le ondate di calore stanno causando morti e malattie, e gli eventi meteorologici estremi stanno danneggiando le infrastrutture e le colture.

Lo studio sottolinea la necessità di agire urgentemente per affrontare la crisi climatica. Se non si agisce, le conseguenze potrebbero essere catastrofiche.

Riduzione delle emissioni di gas serra: il tempo stringe

L’Accordo di Parigi, il trattato internazionale sul clima del 2015, ha l’obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 2 gradi centigradi, preferibilmente a 1,5 gradi centigradi, al di sopra dei livelli preindustriali. Per raggiungere questo obiettivo, i Paesi devono ridurre le emissioni di gas serra a livelli senza precedenti.

Per mantenere la temperatura globale sotto i 2 gradi centigradi, le emissioni globali di gas serra devono diminuire di almeno il 30% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2010. Per mantenere la temperatura globale sotto 1,5 gradi centigradi, le emissioni devono diminuire di almeno il 45%.

Tuttavia, i progressi compiuti finora sono insufficienti. Secondo le ultime stime dell’Agenzia internazionale per l’energia (IEA), quest’anno, le emissioni globali di gas serra aumenteranno del 2%.

Qualora l’attuale tendenza persistesse, il nostro pianeta si avvicina a un riscaldamento globale che supera notevolmente l’obiettivo fissato dall’Accordo di Parigi. Senza un ulteriore potenziamento delle politiche attualmente implementate, le temperature globali non si manterranno entro i 2 gradi centigradi.