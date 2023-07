Plastica in mare, i Paesi più inquinati del Mediterraneo

Con una massa imponente di un milione di tonnellate di rifiuti galleggianti nelle sue acque, il Mar Mediterraneo è uno dei mari più inquinati al mondo. Un rapporto del 2020 dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), intitolato "The Mediterranean: Mare Plasticum", rileva che il Mediterraneo ospita una quantità spaventosa di plastica e circa 230mila tonnellate di nuovi rifiuti vengono riversati ogni anno. Scopriamo in questa gallery quali sono i Paesi del Mare Nostrum più inquinati.