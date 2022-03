Engineering: una governance efficiente e responsabile

Nella visione di Engineering, una Governance ben strutturata che punta alla creazione di valore a lungo termine, è necessaria per il raggiungimento del miglior risultato in termini di impatto ambientale, sociale ed economico. Per questo la strategia di responsabilità sociale di Engineering è attenta ad assicurare alti standard di integrità e trasparenza anche in relazione al rispetto dei diritti umani, ripudiando ogni forma di discriminazione e promuovendo salari equi e congrui, condizioni di lavoro a tutela della salute e sicurezza dei dipendenti, libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva. L’azienda, inoltre, è impegnata nella lotta alla corruzione, respingendo qualunque azione, nei confronti o da parte di terzi, tesa a promuovere o a favorire i propri interessi, trarne vantaggio, o in grado di lederne l’imparzialità e l’autonomia di giudizio.

A supporto di questa strategia, l’azienda ha recentemente aderito al Global Compact delle Nazioni Unite e ai suoi 10 princìpi – con l’impegno a rendicontare iniziative e progressi ottenuti nella loro attuazione pratica – ed è entrata nella Community di Open-es, la piattaforma digitale dedicata alla sostenibilità nelle filiere industriali.

L’obiettivo di Open-es è realizzare un ecosistema inclusivo e collaborativo di imprese. Attraverso un modello dati ESG, basato sulle metriche core definite nell’iniziativa “Stakeholder Capitalism Metrics” del WEF, Open-es permetterà a tutte le aziende di misurarsi, con un approccio semplice e flessibile, in un percorso di crescita e sviluppo sui valori della sostenibilità, verso una consapevolezza diffusa a tutta la catena del valore.

Attraverso queste attività l’azienda conferma la propria volontà di giocare un ruolo centrale nella costruzione di un ambiente industriale basato sui princìpi della sostenibilità per supportare una transizione energetica e una crescita economica attente alle esigenze del pianeta, dei cittadini e delle comunità.