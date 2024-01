Il 2023 h visto una significativa riduzione della deforestazione in Amazzonia, ma incendi e siccità minacciano i successi ottenuti in Brasile e Colombia

Si tagliano meno alberi, ma se ne tagliano ancora troppi. La deforestazione dell’Amazzonia brasiliana ha registrato un calo del 50% nel 2023, segnando una notevole inversione di tendenza rispetto al periodo del presidente Jair Bolsonaro. Il successore di Bolsonaro, il presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ha implementato politiche più rigide, riducendo lo sfruttamento forestale.

Nonostante questi progressi, la regione è ancora minacciata da un aumento degli incendi e dalla peggior siccità in decenni. L’efficacia delle misure anti-deforestazione è evidente anche nella riduzione del 70% della deforestazione nell’Amazzonia colombiana nei primi nove mesi del 2023, sotto il governo di Gustavo Petro. Tuttavia, la sfida persiste, con il rischio di un aumento della perdita forestale a causa di un imminente periodo di siccità.

Riduzione significativa della deforestazione nell’Amazzonia brasiliana

La perdita di foresta nella regione amazzonica brasiliana è diminuita del 50% nel 2023, secondo i dati governativi. Sotto il presidente di destra Bolsonaro, che ha lasciato l’incarico alla fine del 2022, la deforestazione in Amazzonia aveva raggiunto il picco massimo in 15 anni. Il suo successore, il presidente di sinistra Luiz Inácio Lula da Silva, ha intensificato l’applicazione delle leggi, riducendo lo sfruttamento forestale da parte di agricoltori e allevatori. Lo scorso anno sono andati persi più di 5mila chilometri quadrati di foresta pluviale brasiliana, un’area leggermente più grande di Londra, in calo rispetto ai 10mila chilometri quadrati del 2022.

In ogni caso, la minaccia persiste a causa del peggioramento della siccità e degli incendi, soprattutto nelle terre degradate. A giugno, il numero di incendi nell’Amazzonia ha raggiunto il livello più alto degli ultimi 16 anni. La repressione dello sfruttamento forestale nella regione amazzonica ha aumentato la pressione su altre aree. Molte aziende agricole di soia, di fronte a un maggior controllo nella foresta pluviale, hanno cercato di espandere le loro operazioni nella regione secca del Cerrado. L’anno scorso, la perdita di foresta nel Cerrado è aumentata del 43%, con la distruzione di 3.022 miglia quadrate.

Successi nella riduzione della deforestazione in Colombia e sfide future

La deforestazione nell’Amazzonia colombiana, invece, è diminuita del 70% nei primi nove mesi del 2023, secondo le stime del governo. Da quando è andato al governo l’anno scorso, il presidente di sinistra Gustavo Petro ha attuato una serie di nuove politiche mirate a proteggere le foreste colombiane, compreso il pagamento agli abitanti locali per la conservazione del bosco. Queste politiche stanno avendo un impatto positivo, ha dichiarato la ministra dell’ambiente Susana Muhamad.

Ciononostante, è ancora presto per suggerire che la Colombia stia vincendo la lotta contro la deforestazione, ha aggiunto Muhamad. Con un forte El Niño, la Colombia si prepara a un periodo di siccità che potrebbe aumentare la perdita di foresta. I recenti progressi in Colombia riflettono avanzamenti simili nell’Amazzonia brasiliana, dove il presidente di Lula ha intensificato la lotta contro lo sfruttamento forestale. Come abbiamo visto, tuttavia, allo stesso modo che in Colombia, la siccità minaccia ora di annullare questi progressi. Il Brasile ha registrato un aumento degli incendi boschivi a causa delle condizioni sempre più secche.

Minacce persistenti nonostante la riduzione della deforestazione

Nel 2021, più di 100 Paesi, dal Brasile alla Russia all’Indonesia, si sono prefissati l’obiettivo di porre fine alla deforestazione entro la fine di questo decennio, ma finora la perdita della foresta è diminuita troppo lentamente per rimanere in linea con questo obiettivo. Per rimettere in carreggiata la situazione, gli analisti sostengono che il mondo deve ridurre la perdita globale di foresta del 28% quest’anno.

L’ultimo anno ha registrato un calo nella deforestazione dell’Amazzonia brasiliana, ma un contemporaneo aumento degli incendi boschivi minaccia di vanificare questi progressi, avvertono gli scienziati. Da quando è salito al potere a gennaio, il presidente Lula da Silva ha intensificato l’applicazione della legge in Amazzonia, limitando la perdita di foresta a favore di allevatori, agricoltori e minatori. Finora, la deforestazione è diminuita del 50% anno su anno.

Minaccia degli incendi e l’impatto del cambiamento climatico sulla deforestazione

Nel frattempo, l’Amazzonia sta attraversando la sua peggiore siccità da decenni, aprendo la strada a incendi boschivi più intensi, soprattutto su terre degradate. A giugno, il numero di incendi ha raggiunto il livello più alto dal 2007. In passato, un picco nel numero di incendi avrebbe riflettuto un aumento della deforestazione, con allevatori e agricoltori che avrebbero abbattuto il bosco per creare pascoli o terreni coltivabili. Ma quest’anno si è verificato un distacco tra incendi e deforestazione, secondo Gabriel de Oliveira dell’Università del Sud dell’Alabama.

Gli incendi boschivi rappresentano ora una quota crescente delle bruciature. De Oliveira è il primo autore di una lettera, redatta da un team internazionale di scienziati, che avverte che, con l’intensificarsi del cambiamento climatico e della siccità, l’Amazzonia è a rischio di incendi boschivi incontrollati. La lettera, pubblicata su Nature Ecology & Evolution, avverte che roghi sempre più gravi minacciano sia i reali progressi nella protezione delle foreste compiuti dall’amministrazione Lula che rappresentano una seconda minaccia: indebolire la percezione del pubblico dell’impegno di Lula nella protezione della regione.

Verso un futuro resiliente per l’Amazzonia

Mentre si osserva con ottimismo il calo significativo della deforestazione in Amazzonia sotto l’amministrazione di Lula da Silva e Gustavo Petro, la minaccia persistente degli incendi e della siccità richiede una riflessione più approfondita. L’impatto del cambiamento climatico sulla regione, con una siccità senza precedenti e il rischio di incendi incontrollati, mette in dubbio la sostenibilità a lungo termine di questi progressi. È essenziale riconoscere che la deforestazione, sebbene in diminuzione, continua a esercitare pressioni sull’ecosistema amazzonico, con conseguenze globali per il clima.

Il ruolo delle politiche ambientali si manifesta nella significativa riduzione della deforestazione, ma occorre affrontare con urgenza le sfide emergenti. La comunità internazionale deve intensificare gli sforzi per mitigare gli impatti climatici imminenti, sostenere misure di adattamento e promuovere la conservazione sostenibile. Inoltre, è essenziale coinvolgere le comunità locali e incoraggiare pratiche agricole e forestali sostenibili. Solo con un impegno globale e coordinato sarà possibile garantire un futuro resiliente per l’Amazzonia, preservando la sua ricca biodiversità e contribuendo alla lotta contro il cambiamento climatico a livello mondiale.