Parlando di Industria 4.0 si sente spesso parlare di Cloud Computing, Multi Cloud e Hybrid Cloud, ma a cosa servono realmente e come funzionano?

In questa nuova puntata di “Crypto ma non troppo”, Donatella Maisto racconterà i pro e i contro dei modelli che caratterizzano questa tecnologia e offrirà un tool kit per entrare nell’era del Cloud Computing.