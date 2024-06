Sviluppo di nuovi materiali per la produzione di cosmetici: diverse startup si concentrano sulla ricerca e produzione di ingredienti e materiali innovativi per il settore cosmetico, utilizzando materie prime di origine vegetale o processi produttivi sostenibili

diverse startup si concentrano sulla ricerca e produzione di ingredienti e materiali innovativi per il settore cosmetico, utilizzando materie prime di origine vegetale o processi produttivi sostenibili Ricerca di input produttivi alternativi per la bioplastica: alcune startup si focalizzano sullo sviluppo di nuove bioplastiche derivanti da fonti rinnovabili o scarti alimentari, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale della produzione di plastica tradizionale

alcune startup si focalizzano sullo sviluppo di nuove bioplastiche derivanti da fonti rinnovabili o scarti alimentari, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale della produzione di plastica tradizionale Utilizzo di fonti di materie prime alternative nella filiera agroalimentare: diverse startup propongono soluzioni innovative per la filiera agroalimentare, come l’utilizzo di colture alternative o l’impiego di insetti per la produzione di proteine

diverse startup propongono soluzioni innovative per la filiera agroalimentare, come l’utilizzo di colture alternative o l’impiego di insetti per la produzione di proteine Introduzione di nuovi processi produttivi tecnologicamente avanzati: alcune startup si concentrano sullo sviluppo di tecnologie innovative per la produzione agroalimentare, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la sostenibilità dei processi

Queste aree di focus evidenziano la dinamicità e l’innovazione del settore bioeconomico in Italia. Le startup stanno sviluppando soluzioni concrete per affrontare le sfide della sostenibilità ambientale e della produzione di beni e servizi in modo più efficiente e rispettoso dell’ambiente.

Innovazione e sostenibilità nelle start-up italiane

Oltre ai settori già menzionati, diverse startup bioeconomiche si distinguono in altri ambiti:

Sistema moda: alcune aziende utilizzano materiali di scarto provenienti da altre lavorazioni o industrie per la produzione di capi di abbigliamento e accessori, promuovendo una moda più sostenibile e circolare

alcune aziende utilizzano materiali di scarto provenienti da altre lavorazioni o industrie per la produzione di capi di abbigliamento e accessori, promuovendo una moda più sostenibile e circolare Bioedilizia: cresce l’attenzione all’impiego di materiali naturali e ecocompatibili per la costruzione di edifici, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria interna e il comfort abitativo

cresce l’attenzione all’impiego di materiali naturali e ecocompatibili per la costruzione di edifici, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria interna e il comfort abitativo Gestione dei rifiuti e depurazione dell’acqua: diverse startup propongono soluzioni innovative per il trattamento dei reflui civili e industriali e per la depurazione dell’acqua, contribuendo a un ciclo produttivo più sostenibile

La tecnologia gioca un ruolo fondamentale nella filiera agro-alimentare, che rappresenta una parte significativa della bioeconomia: oltre il 76% in Spagna e Francia, circa il 63% in Italia e il 61% in Germania. Questa filiera è sempre più centrale nel percorso di transizione verso processi più sostenibili.

Le imprese italiane nel settore alimentare, sebbene più piccole rispetto ai concorrenti europei, si distinguono per l’elevata quota di innovazioni di prodotto (20% contro una media UE27 del 12%) e di processo, con l’Italia (36%) che supera i principali competitor di oltre 15 punti percentuali.

Italia tra i leader mondiali nei brevetti per la filiera agroalimentare

L’Italia si sta affermando come un attore di rilievo nel panorama dell’innovazione agro-alimentare globale, come dimostra la sua posizione di settimo brevettatore a livello mondiale in questo settore. Negli ultimi anni, il paese ha registrato un significativo rafforzamento sia in termini di quota che di grado di specializzazione nell’attività brevettuale dedicata alla filiera agro-alimentare.

Un’analisi approfondita del portafoglio brevetti nelle tecnologie legate al settore alimentare rivela un quadro interessante. Mentre le imprese direttamente coinvolte nell’agro-alimentare giocano un ruolo importante, emerge un contributo sorprendentemente significativo da parte del settore meccanico. Le aziende meccaniche rappresentano infatti la principale fonte di domande di brevetto relative al tema alimentare, con il 45% delle domande totali e il 32% degli assegnatari.

Italia, leader mondiale nelle tecnologie per l’agroalimentare e la ristorazione

L’Italia si conferma leader mondiale nel settore delle tecnologie per l’agroalimentare e la ristorazione, posizionandosi come terzo esportatore al mondo con una quota del 12%. Il Paese vanta primati assoluti in numerosi prodotti, tra cui:

Distributori automatici: primo esportatore al mondo con oltre il 30% dell’export globale

primo esportatore al mondo con oltre il dell’export globale Macchine per la lavorazione della frutta: primo esportatore al mondo con una quota del 23%

primo esportatore al mondo con una quota del Macchine per la pasta e prodotti da forno: primo esportatore al mondo con una quota del 20%

L’Italia si posiziona inoltre seconda in altri segmenti strategici, come:

Macchine per gli imballaggi: seconda con una quota del 23%

seconda con una quota del Macchine per l’industria alimentare:s Seconda con una quota del 16%

Seconda con una quota del Macchine per l’industria dolciaria: seconda con una quota del 12%

L’analisi dell’attività brevettuale delle imprese italiane del settore alimentare e delle bevande, con un campione di 386 soggetti che hanno presentato domande di brevetto all’EPO, evidenzia la vastità delle tematiche e la varietà dei percorsi innovativi in atto. Le invenzioni riguardano diverse aree, tra cui:

Nuove tecnologie di produzione e trasformazione

Sviluppo di prodotti alimentari innovativi

Miglioramento del packaging e della conservazione

Soluzioni per la sicurezza alimentare

Crescita della cosmetica bio in Italia

La cosmetica naturale è emersa come uno dei settori più dinamici della bioeconomia, con l’Italia che si distingue come terzo esportatore europeo dopo Francia e Germania. A fine 2023, i cosmetici naturali/biologici hanno rappresentato il 10,4% del mercato cosmetico italiano, equivalente a oltre 1,3 miliardi di euro, registrando una crescita del 7,1% rispetto all’anno precedente.

Questi risultati sono stati favoriti dalla struttura del settore, che beneficia di relazioni di filiera strategiche e prossimità per gli input produttivi (in particolare chimica e agro-alimentare) e gli imballaggi (carta, plastica, vetro, ceramica). La presenza di filiere locali e stabili è vista come un vantaggio strategico per le imprese che intendono adottare una produzione più orientata al bio-based e processi produttivi sostenibili. Il futuro del settore dipenderà quindi dalla capacità di coinvolgere efficacemente le imprese lungo tutta la filiera nella transizione verde in corso.

Biosoluzioni, innovazione per una economia circolare

Elena Sgaravatti, Vicepresidente di Assobiotec Federchimica, ha sottolineato l’importanza delle biosoluzioni nell’evoluzione verso un’economia circolare bio-based. Queste soluzioni, che utilizzano enzimi, microorganismi e batteri ispirati dalla natura, sono fondamentali per creare posti di lavoro qualificati e migliorare l’efficienza della catena del valore in settori come edilizia, tessile, alimentare ed energetico. McKinsey&Co stima che il 60% delle materie prime mondiali possa essere ottenuto tramite biosoluzioni, evidenziando il loro potenziale di innovazione per la bioeconomia circolare.

Sgaravatti ha enfatizzato il crescente consapevolezza su questo fronte e ha accolto positivamente il rinnovato interesse delle politiche nazionali e comunitarie nel settore biotech. Ha citato il Manifesto della Commissione europea del marzo scorso, che identifica le biotecnologie e le biosoluzioni come una delle aree più promettenti del secolo, fondamentali per affrontare la transizione verde e le sfide sociali attuali e future. Sottolineando l’importanza di azioni concrete, ha evidenziato la necessità di una nuova regolamentazione delle biosoluzioni per garantire un accesso più rapido e efficace a queste tecnologie in Europa.