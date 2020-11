Fondo ristorazione, il bonus fino a 10 mila euro per chi acquista Made in Italy

editato in: da

L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio interi settori, compresa la filiera del Made in Italy. Per questo motivo, per dare uno slancio alla produzione e sostenere gli imprenditori impegnati in questo comparto, il Governo ha stanziato 600 milioni di euro per il Fondo ristorazione, destinato al finanziamento di bonus fino a 10 mila euro per chi decide di acquistare italiano.

Fondo ristorazione, come funziona il bonus fino a 10 mila euro per chi acquista made in Italy

A stabilire i criteri e le modalità di gestione del Fondo ristorazione è arrivato il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Come si legge nel Decreto Interministeriale n. 9273293 del 27/10/2020: “Il Fondo per la filiera della ristorazione è finalizzato alla erogazione di un contributo a fondo perduto ed ha il fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari attraverso l’utilizzo ottimale delle eccedenze anche causate da crisi di mercato”.

Grazie a una dotazione di 600 milioni di euro, Il Fondo consente di richiedere contributi a fondo perduto da un minimo di mille fino a un massimo di diecimila euro per l’acquisto di prodotti 100% Made in Italy. Il bonus è riconosciuto per l’acquisto, effettuato dopo il 14 agosto 2020 e comprovato da idonea documentazione fiscale, di prodotti di filiere agricole e alimentari, inclusi quelli vitivinicoli, anche DOP e IGP.

Fondo ristorazione: come presentare la domanda