Modello 730 precompilato e scadenze: le novità fiscali di maggio

Maurizio Perriello è un giornalista. Nato a Melfi nel 1988, si laurea a Pisa in Storia e consegue un Master a Milano. Esperto di tematiche green, in particolare di climate change.

Come abbiamo ricordato qui, nel mese di maggio si concentrano parecchie scadenze fiscali, grossomodo concentrate in tre periodi: a inizio, a metà e a fine mese.

Dato che la “naturale” scadenza del 30 aprile cade di domenica, gli adempimenti sono rinviati al lunedì successivo, che è però anch’esso festivo (Primo Maggio). Tutto (o quasi) ricade dunque su martedì 2 maggio, a partire dalla disponibilità del modello 730/2023 precompilato.

Il 730 precompilato e la dichiarazione dei redditi

La messa a disposizione online del 730 precompilato non è propriamente una scadenza, quanto il segnale d’inizio del periodo della dichiarazione dei redditi 2023. Il modello conterrà i dati dell’Agenzia delle Entrate, consultabili da tutti i contribuenti e dai loro intermediari abilitati. La mole di informazioni inserita è notevole e sfiora gli 1,3 miliardi: dalle spese funebri ai premi assicurativi, dai contributi previdenziali ai bonifici per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.

Per modificare il contenuto del documento si dovrà attendere invece l’11 maggio. A partire da tale data si potrà accedere alla dichiarazione precompilata tramite l’apposita sezione online e modificare o accettare integralmente i dati forniti dal Fisco.

La scadenza per l’invio telematico del modello 730 è fissata al 2 ottobre 2023, decisa per il medesimo motivo del 2 maggio: il 30 settembre cade di sabato. Qui trovate le novità sul 730 precompilato 2023.

Le scadenze fiscali del 2 maggio

Come ricordato, nella giornata del 2 maggio si concentrano vari adempimenti. A cominciare dall’invio della dichiarazione IVA 2023, messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 13 gennaio. Le istruzioni per inoltrare il modulo sono state approvate il 27 gennaio, con tre novità principali (le prime due riguardano il quadro VO):

le regole relative alle imprese eno-turistiche;

il contributo straordinario contro il caro bollette;

l’introduzione del quadro CS.

A partire dal 2 maggio si potrà inoltre inviare la comunicazione alle Entrate per la fruizione in 10 anni dei crediti relativi a Superbonus, Sismabonus e Bonus per la rimozione delle barriere architettoniche.

Entro il 2 maggio deve essere infine inviata la richiesta di esenzione dal canone RAI, appannaggio dei cittadini over 75 anni con un reddito inferiore a 8.000 euro. La domanda dovrà essere presentata all’Agenzia delle Entrate compilando l’apposito modulo di dichiarazione sostitutiva, completo dei seguenti dati:

i dati anagrafici del dichiarante;

l’anno di riferimento in cui vengono rispettati i requisiti per beneficiare dell’esenzione.

Le richiesta può essere inviata in diverse modalità:

tramite posta raccomandata all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino, allegando un documento di riconoscimento in corso di validità;

tramite messaggio di posta elettronica certificata PEC all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it;

consegnando la documentazione presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

Gli altri adempimenti di maggio

A metà mese “cadono” invece gli adempimenti periodici per i sostituti d’imposta, con i versamenti IVA, IRPEF e contributi INPS, così come l’invio degli elenchi Intrastat.

La scadenza del 16 maggio 2023 vale anche per gli iscritti alla Gestione separata INPS artigiani e commercianti, chiamati al versamento della prima rata dei contributi fissi.

Il 31 maggio si chiude con la scadenza per le comunicazioni relative alle liquidazioni periodiche IVA, le LIPE del primo trimestre 2023.

Il calendario completo

Di seguito trovate il calendario completo degli adempimenti fiscali di maggio 2023.

2 maggio – Dichiarazione IVA;

2 maggio – Domanda di esenzione dal canone RAI;

2 maggio – Modello 730 precompilato online;

2 maggio – Avvio comunicazioni per Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere in 10 anni;

16 maggio – Adempimenti periodici IVA, IRPEF e INPS;

16 maggio – Prima rata contributi fissi INPS;

25 maggio – Invio elenchi Intrastat;

31 maggio – LIPE primo trimestre;

31 maggio – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche.