Ricevere una pensione dalla Germania senza dover pagare l’Irpef in Italia è oggi una certezza operativa per migliaia di contribuenti. Per chi ha lavorato oltre il Brennero e ha poi fissato la propria residenza fiscale nel nostro Paese, la tassazione dell’assegno previdenziale estero rappresenta una voce determinante del bilancio familiare. Su questo tema è arrivato un chiarimento fondamentale da parte dell’Agenzia delle Entrate, che stabilisce come la quota di pensione esentata dal fisco tedesco non debba essere assoggettata all’Irpef neanche dalle autorità finanziarie italiane.
Con la risposta all’interpello n. 164 del 24 agosto 2026, l’Amministrazione finanziaria ha infatti confermato un principio cardine: la quota di rendita della pensione maturata in Germania che risulta non imponibile in patria secondo le norme locali resta del tutto esclusa dalla base imponibile Irpef al momento della dichiarazione dei redditi in Italia. Questo orientamento risolve anni di dubbi interpretativi, fornendo a patronati, consulenti e pensionati una linea guida trasparente per evitare di pagare Irpef indebita sulle somme ricevute a titolo di pensione dalla Germania.
Indice
Pensione e imposte: il quadro normativo e la gerarchia delle fonti
Per cogliere l’importanza della risposta all’interpello n. 164 del 24 agosto 2026 sulla pensione ricevuta dalla Germania, occorre partire dal funzionamento delle imposte sui redditi percepiti all’estero dai soggetti residenti nel territorio dello Stato.
In linea generale, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) adotta il principio del worldwide income: chi ha la residenza fiscale in Italia viene tassato sull’insieme di tutti i redditi posseduti, compresa la pensione estera, con applicazione delle aliquote progressive Irpef. Le rendite previdenziali rientrano appieno in questa categoria assimilata al lavoro dipendente.
Tuttavia, quando una pensione travalica le frontiere nazionali, il diritto interno cede il passo alle regole sovranazionali. In forza del principio di prevalenza dei trattati internazionali, la Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Germania prevale in modo assoluto sulle norme ordinarie dell’Irpef.
Nel caso specifico delle prestazioni previdenziali erogate dall’assicurazione sociale obbligatoria tedesca (la Deutsche Rentenversicherung – DRV) a cittadini italiani che risiedono in Italia, la Convenzione assegna in via ordinaria la potestà tributaria esclusiva al Paese di residenza per il prelievo dell’Irpef. Ciononostante, il Protocollo aggiuntivo inserito nel trattato e i successivi accordi attuativi introducono una tutela speciale a salvaguardia di chi percepisce una pensione dalla Germania dopo essere stato residente in quel Paese.
La regola della quota imponibile: come funziona il sistema tedesco
La legislazione fiscale della Repubblica Federale Tedesca adotta un criterio di tassazione differita per le prestazioni previdenziali. Ogni pensione erogata non viene considerata per intero come reddito imponibile; al contrario, il prelievo viene applicato solo su una determinata percentuale dell’importo lordo versato (Ertragsanteil).
La quota restante costituisce la parte di pensione esente da imposte (steuerfreier Teil der Rente), calcolata in modo fisso e definitivo al momento dell’accesso al trattamento di quiescenza in base all’anno di decorrenza dell’assegno.
La svolta interpretativa dell’Agenzia delle Entrate risiede nell’integrazione di questa meccanica all’interno del calcolo dell’Irpef in Italia:
- tassazione parziale originaria. La Germania calcola la frazione di pensione assoggettabile a prelievo;
- recepimento in Italia. Il fisco italiano non può ampliare la quota imponibile ai fini Irpef oltre quanto stabilito dalla norma di provenienza;
- neutralizzazione della quota esente. La parte di pensione esclusa dalle imposte in Germania non viene reintegrata nel reddito complessivo e non paga l’Irpef.
Grazie all’Accordo Amichevole stipulato tra le autorità competenti dei due Paesi sul finire del 2025, si è perfezionata la procedura di scambio informativo e di certificazione. L’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) sulle somme percepite da chi riceve una pensione dalla Germania deve fermarsi unicamente di fronte alla soglia che risulterebbe aggredibile in territorio tedesco ai sensi dell’articolo 22 della legge federale tedesca sull’imposta sul reddito (Einkommensteuergesetz – EStG).
I requisiti necessari per beneficiare del trattamento agevolato
L’accesso a questo regime di parziale esenzione dall’Irpef sulla pensione non avviene in modo automatico. L’impostazione indicata dall’Agenzia delle Entrate richiede il rispetto simultaneo di specifici criteri di natura personale, contributiva e documentale.
|Categoria requisito
|Parametri richiesti
|Residenza fiscale
|Soggetto attualmente residente in Italia, con passata residenza fiscale e lavorativa in Germania
|Natura della prestazione
|Pensione erogata a fronte del versamento di contributi obbligatori al sistema di sicurezza sociale (DRV)
|Attestazione ufficiale
|Possesso di idonea certificazione formale emessa dall’autorità fiscale tedesca (Finanzamt)
Non tutte le tipologie di pensione provenienti dalla Germania rientrano nel perimetro di questa decisione. Restano escluse le prestazioni integrative private non derivanti dalla previdenza obbligatoria e gli assegni erogati a ex dipendenti del settore pubblico (Beamte), per i quali si applicano differenti articoli della Convenzione che assegnano la tassazione alla fonte anziché l’Irpef ordinaria in Italia.
L’impatto dell’Accordo Amichevole e la tutela del reddito
A rafforzare questo principio di prevalenza del diritto internazionale interviene in modo decisivo l’Accordo Amichevole stipulato tra le autorità competenti dei due Paesi sul finire del 2025. Tale intesa, la cui efficacia decorre dal 1° gennaio 2025, è stata conclusa nell’ambito della procedura bilaterale prevista dall’articolo 26 della Convenzione stessa ed è finalizzata a eliminare qualsiasi residuo margine di incertezza interpretativa o di arbitrarietà da parte dei rispettivi uffici tributari.
Il documento chiarisce in maniera categorica che l’imposta italiana sulla pensione di sicurezza sociale percepita da cittadini residenti in Italia può essere prelevata solo ed esclusivamente sulla quota che risulterebbe tassabile secondo l’articolo 22 della legge federale tedesca sull’imposta sul reddito (Einkommensteuergesetz – EStG). Attraverso questo passaggio formale, la prassi amministrativa dell’Agenzia delle Entrate si adegua perfettamente allo spirito delle tutele europee ed internazionali, evitando che una differente qualificazione interna dei redditi prodotti all’estero si traduca in una compressione ingiustificata del potere d’acquisto dei contribuenti ex emigrati.
Gli adempimenti pratici in sede di dichiarazione dei redditi
L’applicazione corretta dell’esenzione dall’Irpef sulla pensione ricevuta dalla Germania passa attraverso una corretta compilazione del Modello 730 o del Modello Redditi Persone Fisiche. Il contribuente non deve commettere l’errore di riportare nei quadri dedicati ai redditi prodotti all’estero l’ammontare lordo globale della pensione certificato dall’ente erogatore, ma deve operare una selezione preliminare dei dati.
Per evitare contestazioni o avvisi di accertamento sull’Irpef da parte dell’Agenzia delle Entrate, è opportuno seguire una sequenza definita:
- richiesta della certificazione al Finanzamt. È indispensabile chiedere all’ufficio delle imposte competente in Germania (solitamente l’ufficio di Neubrandenburg) il prospetto analitico della pensione. Tale documento deve indicare chiaramente l’ammontare annuo complessivo e la percentuale o cifra esatta definita come non imponibile (steuerfreier Teil);
- scorporo della quota esente. Prima di inserire l’importo della pensione nel Modello 730 (Quadro C) o nel Modello Redditi PF (Quadro RC), occorre sottrarre dal totale lordo percepito la parte non imponibile;
- indicazione del netto imponibile. L’importo da esporre in dichiarazione per il calcolo dell’Irpef è unicamente la quota di pensione teoricamente tassabile in Germania;
- conservazione delle pezze giustificative. La certificazione rilasciata dall’autorità fiscale della Germania deve essere conservata unitamente alla ricevuta della dichiarazione dei redditi ed esibita in caso di controllo formale sull’Irpef.