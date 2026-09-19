Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

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Si parla tanto di Irpef per quanto riguarda la Legge di Bilancio alla quale sta lavorando il Governo. Proviamo però a fare chiarezza sulla situazione attuale, relativa al 2026. Da quest’anno, infatti, qualcosa è cambiato. È stata ridotta la seconda aliquota Irpef dal 35 al 33% per i redditi tra 28.000 e 50.000 euro.

Questo si traduce in n risparmio che può raggiungere i 440 euro all’anno. Un intervento netto sul ceto medio, in pratica. Ma quanto vale concretamente per te? Proviamo a fare chiarezza, perché ovviamente dipende dal reddito. Ragioniamo fascia per fascia, capendo quanto davvero ti resta in tasca.

Cosa cambia con l’Irpef 2026

La novità dal periodo d’imposta 2026 è netta e, come detto, già operativa. Gli scaglioni Irpef sono tre:

23% fino a 28.000 euro;

33% oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;

43% oltre i 50.000 euro.

Di fatto la porzione di reddito compresa tra i 28.000 e i 50.000 euro non viene più tassata al 35 ma al 33%. Due punti percentuali in meno che si traducono in un risparmio diretto in busta paga. Ecco quanto scritto nero su bianco nella legge di Bilancio approvata.

Quanto ti resta in busta paga: fascia per fascia

Il vantaggio aumenta con la crescita del reddito, fino a raggiungere un tetto massimo. Ecco si risparmia in un anno sulla base dell’imponibile:

30.000 euro equivalgono a circa 40 euro l’anno;

35.000 euro equivalgono a circa 140 euro l’anno;

40.000 euro equivalgono a circa 240 euro l’anno;

45.000 euro equivalgono a circa 340 euro l’anno;

50.000 euro (e oltre) equivalgono a 440 euro l’anno.

Un meccanismo che potrebbe sembrare complesso, dati numeri e percentuali, ma che è in realtà molto semplice. Lo sconto è pari al 2% della quota di reddito compresa tra i 28.000 e i 50.000 euro. Chi guadagna poco sopra i 28mila risparmia poche decine di euro, ma chi arriva a 50mila ottiene il massimo, ovvero 440 euro.

Oltre i 50.000 euro il risparmio non aumenta più. Il massimo di 440 euro è stato raggiunto e la cifra resta fissa, perché il taglio riguarda solo la fascia 28mila-50mila euro.