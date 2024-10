Tassi di interesse di settembre in calo per mutui e imprese. Le prospettive sono positive anche per ottobre

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: 123RF Calano ancora i tassi su mutui e prestiti alle imprese: le cifre

I tassi di interesse su mutui e prestiti alle imprese hanno registrato un calo nel mese di settembre, frutto della nuova politica monetaria adottata dalla Banca Centrale Europea (Bce). Il trend si inserisce in un contesto più ampio di normalizzazione dei tassi dopo i rialzi degli ultimi anni, con effetti positivi sia per le famiglie che per le imprese. Si prevedono nuovi tagli nei prossimi mesi.

Mutui in discesa

Secondo l’ultimo rapporto mensile dell’Associazione Bancaria Italiana (Abi), i tassi sui nuovi mutui hanno registrato una flessione significativa. A settembre 2024, il tasso medio sui mutui si è attestato al 3,33%, rispetto al 3,59% del mese precedente e al 4,42% di dicembre 2023. Questo segna un’inversione di tendenza rispetto all’andamento registrato nel 2022, quando i tassi di interesse avevano subito rialzi considerevoli a causa delle politiche restrittive della Bce per contrastare l’inflazione.

Secondo siti di comparazione per i mutui, i tassi fissi sui mutui più diffusi a ottobre 2024 si aggirano intorno al 3,5%-4%, mentre i tassi variabili si mantengono tra il 2,8% e il 3,2%, con leggere variazioni a seconda dell’importo del finanziamento e della durata del mutuo. Questa situazione favorisce le famiglie che cercano di acquistare casa o rifinanziare un mutuo esistente, consentendo di accedere a condizioni di credito più vantaggiose rispetto agli anni precedenti.

La riduzione dei tassi di interesse sui mutui è una buona notizia per chi sta cercando di acquistare casa. Un tasso più basso significa rate più accessibili e la possibilità di ottenere prestiti a condizioni più vantaggiose. Questo, a sua volta, potrebbe sostenere il mercato immobiliare, stimolando la domanda di abitazioni e favorendo l’accesso al credito per le giovani famiglie, spesso scoraggiate dai tassi elevati degli anni precedenti.

Finanziamenti alle imprese sotto il 5%

Anche i tassi di interesse sui finanziamenti alle imprese hanno visto una diminuzione. A settembre, il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento si è attestato al 4,96%, in lieve calo rispetto al 5,13% di agosto e al 5,45% di dicembre 2023. Nonostante la riduzione sia meno marcata rispetto a quella dei mutui, si tratta comunque di una dinamica positiva per il tessuto imprenditoriale italiano.

La riduzione rende più economico per le imprese accedere a prestiti per investimenti in nuove tecnologie, espansioni o progetti di crescita. Un tasso di interesse più basso riduce il costo complessivo del finanziamento, permettendo alle imprese di pianificare a lungo termine con minori vincoli finanziari.

L’impatto della politica della Bce

Il calo dei tassi sui mutui e sui prestiti alle imprese è il risultato diretto delle misure adottate dalla Bce, che sta progressivamente allentando le politiche monetarie restrittive attuate per combattere l’inflazione. Dopo un periodo caratterizzato da un rapido aumento dei tassi d’interesse per contenere la crescita dei prezzi, l’istituzione europea ha deciso di intervenire per favorire una ripresa economica più solida e sostenibile.

Questo cambio di direzione, che ha visto la Bce ridurre i tassi di riferimento, sta iniziando a produrre effetti tangibili sul mercato del credito. Se la politica monetaria rimarrà espansiva, è probabile che i tassi di interesse possano continuare a scendere nei prossimi mesi, offrendo ulteriori vantaggi per famiglie e imprese.

Le previsioni per i prossimi mesi indicano che i tassi di interesse potrebbero continuare a calare, se la Bce manterrà la sua politica monetaria accomodante. Molto dipenderà dall’andamento dell’inflazione e dalle decisioni future degli organismi internazionali. Alcuni analisti ritengono che, qualora l’inflazione rimanesse sotto controllo, la Bce potrebbe ridurre ulteriormente i tassi di riferimento, portando a una ulteriore discesa dei tassi sui mutui e sui finanziamenti.