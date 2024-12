La spesa stimata in Italia per i regali di Natale 2024 è di 8 miliardi di euro: a farla da padroni sono i prodotti enogastronomici.

Fonte: iStock La spesa 2024 in Italia per i regali di Natale.

Natale è quel momento dell’anno in cui ci si riunisce con amici e parenti per pranzi e cene spesso corredate dallo scambio di regali. Proprio per quest’ultimi, facendo una media di diverse stime elaborate dalle associazioni, nel 2024 in Italia il bilancio stimato totale di spesa è di 8 miliardi di euro. Da segnalare, inoltre, è la forte crescita dei regali last minute, ovvero quelli acquistati a ridosso delle festività.

Italiani e regali di Natale, i dati 2024

Il bilancio stimato di 8 miliardi di euro di spesa per i regali di Natale 2024 in Italia è, come detto, la media risultante da diverse ponderazioni fatte da associazioni e istituti di ricerca.

Entrando più nel dettaglio, secondo l’indagine condotta da Coldiretti/Ixè, la somma totale spesa a Natale 2024 dagli italiani per i regali è pari a 7,6 miliardi di euro. Il dato, in questo caso, è inferiore del 5% rispetto a quello del 2023. Quanto alle singole cifre, è stimato che un 19% non spenderà più di 50 euro per ciascun regalo, con la maggioranza del campione considerato, il 42%, che invece farà doni contenuti nella fascia di prezzo che va dai 50 ai 150 euro. Solo un 25% arriverà a spendere 300 euro, anche se va sottolineato che il budget di spesa risente molto delle differenze geografiche: nel Nord Est, per esempio, gli abitanti spendono per i doni in medi 208 euro a testa, mentre nelle Isole la cifra si abbassa a 111 euro. I regali più gettonati, anche nel 2024, si confermano i prodotti enogastronomici, seguiti da abbigliamento, articoli per la casa, libri, giocattoli e tecnologia. La maggior parte degli acquisti viene fatta nei centri commerciali e sul web, anche se chi opta per doni originali alza la quota dei mercatini.

Al Centro si spende di più per i regali

Alla suddetta indagine è possibile integrare le previsioni di spesa fornite da Confesercenti/Ipsos. In questo caso la media di spesa pro capite per i regali di Natale 2024 è di 225 euro, per un totale complessivo di 8,1 miliardi di euro. Da segnalare sono le forti differenze territoriali, con il Centro Italia che registra delle spese più elevate rispetto alle altre aree del Paese, ben 264 a persona. La cifra scende a 246 euro al Nord e crolla al Sud, con il dato medio che è di 176 euro. A livello nazionale a spendere di più sono gli uomini, con una media di 256 euro, mentre la fascia d’età più dispendiosa è quella degli over 34 con 231 euro. Anche in questo caso trionfano i doni gastronomici (30% del campione), seguiti da gioielli/bigiotteria (26%), oggettistica e prodotti da collezione (24%) e dai prodotti da enoteca (23%).

I regali last minute

C’è un dato che più di altri segna il Natale 2024, quello relativo ai regali last minute. Nel corso dell’ultimo weekend le stime riferiscono di 7 milioni di italiani che si sono mossi a caccia dell’ultimo regalo di Natale, per un totale di spesa di 1,5 miliardi di euro (dati elaborati sempre da Confesercenti/Ipsos). Tra i più ricercati doni dell’ultimo minuto troviamo soprattutto capi e accessori e moda, giocattoli, prodotti di profumeria e cosmetica e libri, con la modalità di acquisto last minute che vede i negozi battere gli acquisti online.

“Il clima di incertezza pesa su famiglie e imprese – ha commentato Confesercenti – ma gli italiani non rinunciano al Natale. Quest’anno le vendite per le festività hanno scontato una partenza lenta, e l’auspicio è che ci sia un’accelerazione last minute in questi ultimi giorni. Con il Natale alle porte, la maggior parte degli acquisti sarà effettuato nei negozi fisici, anche di vicinato”.