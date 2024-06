Grazie allo sviluppo dell'intelligenza artificiale Nvidia diventa la società con la quotazione più alta al mondo: è cresciuta del 200 per cento in un anno, superando gli altri colossi hi-tech.

La notizia era nell’aria da diverso tempo e nella giornata di oggi, 18 giugno 2024, ha trovato conferma: Nvidia è diventata la società con la quotazione più alta del mondo. L’azienda leader mondiale nel campo dei semiconduttori è salita del 3,7 per cento nelle quotazioni a Wall Street, superando chi fino a ora le stava davanti, ovvero Microsoft e Apple. Nvidia, nello specifico, è arrivata a valere ben 3.332 miliardi di dollari. Molto, per non dire tutto, del suo recente successo è dovuto al sempre più crescente utilizzo e interesse nei confronti dell’intelligenza artificiale.

Nvidia, la società con la quotazione più alta del mondo

La crescita della quotazione di Nvidia è stata rapida e quanto mai costante, con la società che solo due anni fa (quando era concentrata principalmente nella produzione di chip per i videogiochi) valeva 300 miliardi di dollari, contro i 3.332 miliardi di oggi. Il balzo del 3,7 per cento è dovuto alla crescita esponenziale della domanda di chip per l’intelligenza artificiale, produzione di cui Nvidia vanta il primato mondiale. La crescita del settore le ha permesso di diventare dunque in poco tempo la società con maggior capitalizzazione di Borsa al mondo.

Nvidia batte Microsoft e Apple

Nvidia era con il vento in poppa in Borsa già da diverso tempo, motivo questo che non sconvolge nell’apprendere della conquista del suo primato. Certo fa impressione notare come la società con sede a Santa Clara, California, Stati Uniti, abbia lasciato dietro di sé due colossi che fino a qualche anno fa sembravano irraggiungibili. La capitalizzazione raggiunta dal leader dei semiconduttori lascia infatti indietro Microsoft, a 3.321 miliardi di dollari, e Apple a 3.277 miliardi.

Il boom dell’Intelligenza artificiale lancia Nvidia

Così come accennato, Nvidia deve il suo successo al boom dell’intelligenza artificiale, con il suo titolo che in solo un anno è cresciuto del 200 per cento. La nuova società che vale di più al mondo aveva superato per la prima la soglia del 3 per cento a Wall Street a inizio giugno 2024, portando nelle settimane successive il dato sempre più in alto fino ai 3.332 miliardi di oggi. E ancora, dalla fine del 2022 il valore di Nvidia è aumentato di ben 9 volte, rendendo dunque possibile il sorpasso sugli altri colossi del settore hi-tech.

Quanto può ancora crescere Nvidia

La crescita del valore di Nvidia potrebbe anche non fermarsi qui, alzando dunque ancor di più l’asticella. Secondo Bloomberg, il colosso dei semiconduttori potrebbe raggiungere la soglia dei 5mila miliardi di capitalizzazione entro la fine del prossimo anno, con l’obiettivo del prezzo per azione che potrebbe passare da 140 dollari a 200 dollari. Si tratta della previsione più rialzista, che comunque trova conferma in relazioni fornite da ulteriori analisti sempre su Bloomberg. Molti, ben 64, consigliano di comprare le azioni di Nvidia quanto prima in vista di ulteriori rialzi, altri 7 consigliano di tenerle perché moderatamente positivi e solo un’analista consiglia di venderle.

Anche Microsoft è in crescita

L’incredibile risultato conseguito da Nvidia rischia di eclissare quanto di buono fatto dalle ormai sue inseguitrici. Il titolo di Microsoft, ad esempio, dall’inizio del 2024 è in rialzo di circa il 20 per cento e ha appena aggiornato il suo record. La stessa società fondata da Bill Gates e Paul Allen è uno dei maggiori acquirenti dei processori di Nvidia per il suo servizio cloud azure.