Le forniture stanno cambiando a un ritmo più veloce rispetto agli anni passati, con variazioni nella frequenza che variano da regione a regione. Queste sono alcune delle informazioni incluse nel rapporto inviato al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e alle commissioni parlamentari competenti.

Il tasso di cambio nel settore elettrico e gas

Il monitoraggio condotto dall’Autorità per l’Energia, le Reti e l’Ambiente (Arera), presieduta da Stefano Besseghini, si concentra principalmente sulla dinamicità dei clienti finali, una tendenza che si è rivelata particolarmente marcata nel corso del 2023. Durante questo periodo, i clienti domestici hanno mostrato una frequenza di cambi di fornitore superiore rispetto agli anni precedenti, evidenziando un trend di crescita significativo in entrambi i settori analizzati.

Nel settore elettrico, nel periodo monitorato del 2023 (gennaio-settembre), si è registrato un tasso di cambi di fornitore piuttosto elevato (14,8%), con un potenziale tasso annuo del 19,8%, se mantenuto per il resto dell’anno, rappresentando un incremento rispetto al 19,4% annuo del 2022. È interessante notare che tre quarti di questi cambi di fornitore sono avvenuti nel mercato libero, con i clienti che hanno già precedentemente optato per uscire dalla maggior tutela.

Per quanto riguarda il gas, nel periodo gennaio-settembre del 2023, il tasso di cambi di fornitore dei clienti domestici è stato del 11,5%, evidenziando un aumento rispetto ai valori registrati nello stesso periodo del 2022 (+1,2 punti percentuali). È significativo notare che quasi nove clienti domestici su dieci che hanno cambiato fornitore durante questo periodo avevano già abbandonato il servizio di tutela in passato, preferendo invece rivolgersi a venditori del mercato libero.

Da un punto di vista geografico, si osserva una variazione disomogenea nelle frequenze di cambi di fornitore tra le diverse regioni del paese: alcune aree, sia nel nord che nel centro e nel sud, mostrano una propensione più elevata al cambiamento, mentre altre presentano una minore dinamicità in tutto il territorio nazionale.

Come tornare dal mercato libero a quello di maggior tutela

L’opzione di ritornare dalla libera concorrenza alla maggior tutela per le bollette dell’energia elettrica è attiva? Sì, secondo quanto affermato dall’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente. In una recente raccomandazione inviata agli operatori del settore, si è sottolineato l’importanza di effettuare questo passaggio in modo rapido e trasparente. È possibile effettuare il trasferimento fino al 30 giugno, data in cui il servizio rimarrà attivo. Successivamente, entreranno in vigore le cosiddette “tutele graduali” per accompagnare i clienti non vulnerabili verso la completa liberalizzazione del mercato elettrico. Tuttavia, dopo questa data, le disposizioni rimarranno in vigore per i clienti vulnerabili.