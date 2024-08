Scende l’inflazione in Germania e, ad agosto 2024, e si attesta al valore più basso da marzo 2021, è all’1,9 per cento: pressing sulla Bce per il taglio dei tassi.

In Germania gli ultimi dati sull’inflazione lasciano sperare in un cambio di rotta rispetto agli ultimi mesi fortemente segnati dal caro vita. Nel mese di agosto 2024, infatti, il dato relativo al costo della vita tedesco è sceso ben oltre le aspettative, attestandosi all’1,9 per cento su base annua rispetto al 2,3 per cento di luglio scorso. Ad affermarlo sono i dati dell’Istituto di statistica tedesco, con la speranza dei cittadini tedeschi, così come di quelli di tutti gli altri Paesi dell’area euro, che la Banca centrale europea possa presto provvedere a un ulteriore taglio dei tassi interessi dopo quello effettuato lo scorso giugno. Il dato della Germania non è un caso isolato in Europa, visto che ci sono anche altri importanti economie del Vecchio Continente che registrano dei dati sull’inflazione migliori rispetto ai pronostici, come ad esempio la Spagna.

Il calo l’inflazione in Germania

Come detto, il tasso di inflazione registrato dall’Istituto nazionale di statistica tedesco si è stanziato all’1,9 per cento su base annua, ovvero una 0,4 per cento in meno rispetto al dato di luglio 2024 (era al 2,3 per cento). Si è andati ben oltre le più rosee aspettative, tanto che si tratta del valore migliore che la Germania vede da marzo 2021.

Su base mensile, ad agosto 2024 l’indice dei prezzi al consumo è sceso a meno 0,1 per cento dallo 0,3 per cento di luglio dello stesso anno, mentre l’inflazione core, depurata dei prezzi dell’energia e degli alimentari, è diminuita con minor vigore dal 2,9 al 2,8 per cento.

L’inflazione tedesca è scesa in sei importanti Stati tedeschi

I risultati più che soddisfacenti dell’inflazione in Germania sono il risultato dei buoni livelli nel calo del costo della vita che è stato registrato in sei importanti Stati del Paese ad agosto 2024. Si tratta, più nel dettaglio:

della Sassonia , dove il tasso di inflazione è passato dal 3,1 per cento di luglio 2024 al 2,6 di agosto;

, dove il tasso di inflazione è passato dal 3,1 per cento di luglio 2024 al 2,6 di agosto; del Brandeburgo , con il tasso di inflazione che ad agosto è stato dell’1,7 per cento (a luglio era al 2,6 per cento);

, con il tasso di inflazione che ad agosto è stato dell’1,7 per cento (a luglio era al 2,6 per cento); del Baden-Wuerttemberg , dove il tasso è sceso all’1,5 per cento dal 2,1 per cento;

, dove il tasso è sceso all’1,5 per cento dal 2,1 per cento; dell’ Assia , dove si è passati dall’1,8 al 1,5 per cento nell’arco di un mese;

, dove si è passati dall’1,8 al 1,5 per cento nell’arco di un mese; della Baviera, dove ad agosto il tasso di inflazione è stato pari al 2,1 per cento rispetto al 2,5 per cento di luglio.

E ancora, nello Stato più popoloso della Germania, ovvero nel Nord Reno-Westfalia, il tasso di inflazione è sceso ad agosto all’1,7 per cento (a luglio era al 2,3 per cento).

Infrazione giù anche in Spagna, il pressing sulla Bce

I buoni risultati dell’inflazione registrati in Germania spingono gli analisti a sottolineare come gli stessi rappresentino un incentivo alla Banca centrale europea per provvedere a un ulteriore taglio dei tassi. “Il raffreddamento dell’inflazione – dicono -mette pressione alla Bce affinché tagli nuovamente i tassi il mese prossimo, dopo il taglio di giugno”, con il loro sguardo che si estende anche ad altri buoni risultati registrati in Europa. In Spagna, ad esempio, l’inflazione ha toccato il livello più basso degli ultimi 12 mesi, con i prezzi al consumo che sono aumentati del 2,4 per cento rispetto ad agosto 2023 (le stime erano in realtà al 2,5 per cento).