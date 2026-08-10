In apertura del 10 agosto lo spread si è confermato stabile a 78 punti base mentre i rendimenti sono in leggero calo rispetto alla chiusura della scorsa settimana

ANSA Lo spread del 10 agosto 2026

Leggero calo per i rendimenti dei titoli di Stato italiani, anche se lo spread tra Btp e Bund tedeschi è rimasto stabile a 78 punti base tra la chiusura di venerdì 7 e l’apertura di lunedì 10 agosto. Un andamento sempre legato alla guerra in Medio Oriente, soprattutto allo Stretto di Hormuz, che nonostante gli annunci di accordo imminente tra Oman e Iran è ancora sostanzialmente chiuso.

Nella giornata di oggi il Tesoro diffonderà le comunicazioni per i titoli di Stato a medio e lungo termine, rivelando le cedole dei prodotti che metterà all’asta in questa prima settimana di emissioni di agosto.

Lo spread e i rendimenti del 10 agosto 2026

Nei primi minuti dell’apertura dei mercati finanziari lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è rimasto sostanzialmente stabile a 78 punti base. Si tratta di un segnale confortante per il Tesoro, visto che i titoli a 10 anni benchmark avevano subito forti variazioni nell’ultima settimana.

Questa nuova stabilità sembra dipendere però soprattutto dal momento di stallo della guerra in Medio Oriente, con Iran e Oman da giorni sul punto di firmare un accordo per lo Stretto di Hormuz, che però rimane chiuso. Contribuisce allo stallo dello spread anche la pausa estiva del Parlamento, che impedisce movimenti di politica interna.

I rendimenti stanno calando lentamente

Durante il fine settimana i rendimenti dei titoli di Stato italiani sono calati molto lentamente, di un solo centesimo di punto, passando dal 3,93% di venerdì 7 al 3,92% di lunedì 10. Allo stesso modo, i titoli tedeschi, i Bund, hanno perso un centesimo di punto, raggiungendo il 3,14% di rendimento.

Come stanno andando gli spread degli altri Paesi europei

Gli altri grandi Paesi europei hanno mostrato una variazione, seppur minima, dei loro differenziali. Lo spread tra i Bonos spagnoli e i Bund è calato di un punto, passando da 44 a 43 punti base, con rendimenti del 3,57%.

Spread e rendimenti dei titoli di Stato europei all’apertura del 10 agosto 2026 Titoli di Stato Rendimenti Spread Bund tedeschi 3,14% – Btp italiani 3,92% 78 Oat francesi 3,93% 79 Bonos spagnoli 3,57% 43

Allo stesso modo, gli Oat francesi sono riusciti a tornare sotto gli 80 punti base, arrivando a 79 punti con un rendimento medio del 3,93%.

Inizia la settimana delle prime aste di agosto

Nella giornata di oggi verrà diffusa la comunicazione per l’asta dei titoli di Stato a medio e lungo termine del 13 agosto, l’ultima prima delle prime aste del mese, che si terranno appunto mercoledì e giovedì. Già annunciato 8 miliardi di euro in Bot, i cui rendimenti si sapranno soltanto a seguito dell’emissione.

Le date di tutte le aste del mese sono:

12 agosto, asta dei Bot;

13 agosto, asta dei titoli a medio e lungo termine;

26 agosto, asta dei Btp Short Term e dei Btp€i;

27 agosto, asta dei Bot;

28 agosto, asta dei titoli a medio e lungo termine.