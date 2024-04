Ovs acquisisce Goldenpoint per rafforzare la sua presenza nel settore dell'intimo. Vendite e Ebitda in aumento segnalano una performance solida

Ovs, uno dei marchi più conosciuti nel settore dell’abbigliamento in Italia, ha annunciato di aver sottoscritto un accordo vincolante di investimento con l’obiettivo di acquisire Goldenpoint, il rinomato brand italiano specializzato in intimo, moda mare e calze.

Un’operazione strategica

L’annuncio arriva a seguito della lettera di intenti firmata il 6 febbraio 2024, confermando l’impegno di Ovs nel consolidare la propria posizione nel segmento dell’intimo e dell’abbigliamento correlato. Goldenpoint, con un fatturato di circa 100 milioni di euro e una rete di circa 380 negozi, di cui l’80% diretti, rappresenta più che una preziosa aggiunta al portfolio di Ovs.

Goldenpoint, un brand di prestigio

Con la sua presenza consolidata sul mercato italiano, Goldenpoint è noto per la qualità dei suoi prodotti e la sua vasta rete di negozi situati in tutta Italia. Questa acquisizione consentirà a Ovs di espandere ulteriormente la propria offerta commerciale e di consolidare la propria presenza nei punti vendita di maggior rilievo.

Un investimento graduale

L’accordo prevede un investimento iniziale di 3 milioni di euro, che sarà utilizzato per sottoscrivere un prestito obbligazionario convertibile e acquisire il 3% del capitale sociale di Goldenpoint. Entro il 31 luglio 2025, Ovs avrà la possibilità di aumentare la propria partecipazione al 51%, convertendo il prestito ed esercitando un’opzione di acquisto di azioni a un prezzo predeterminato.

Ovs ha pianificato un approccio graduale per acquisire il rimanente 49% del capitale di Goldenpoint attraverso l’esercizio di opzioni put e call, in un periodo compreso tra il 1° agosto 2026 e il 31 luglio 2029. La valutazione di questa quota sarà determinata utilizzando un multiplo dell’Ebitda in linea con i moltiplicatori attualmente adottati da Ovs, con l’ulteriore considerazione della posizione finanziaria netta. Questo approccio strategico offre a Ovs la flessibilità necessaria per completare l’acquisizione in un momento opportuno, garantendo al contempo una valutazione equa e trasparente della quota residua del capitale di Goldenpoint.

Crescita e sviluppo

Grazie al supporto e all’integrazione con Ovs, il business plan di Goldenpoint prevede un significativo aumento delle vendite attraverso il potenziamento dell’offerta commerciale, in particolare nelle categorie di intimo e accessori, e l’espansione della rete di negozi con punti vendita di maggiore dimensione.

Proiezioni future

Al termine di questo piano di sviluppo, si prevede un notevole aumento dell’Ebitda, grazie anche al miglioramento del sourcing e alla leva operativa. L’acquisizione è progettata in modo da non comportare significativi assorbimenti di cassa e sarà finanziata interamente attraverso i flussi generati da OVS.

Chiusura dell’operazione

Il closing dell’operazione è subordinato al verificarsi delle normali approvazioni regolamentari e ad altre condizioni tipiche di simili operazioni, ma rappresenta una svolta importante per consolidare la posizione di Ovs nel mercato dell’abbigliamento e dell’intimo in Italia.

Il gruppo veneto, che ha recentemente chiuso il bilancio d’esercizio al 31 gennaio, ha divulgato i dati preliminari relativi all’anno 2023. Questi dati indicano che il 2023 si è concluso con un aumento delle vendite dell’1,4% a parità di superficie, evidenziando una costante crescita nel core business dell’azienda. Inoltre, l’Ebitda rettificato è leggermente aumentato rispetto all’anno precedente, superando i 180,2 milioni di euro registrati nel 2022.

Ciò è più che positivo perché un aumento dell’Ebitda indica che il reddito operativo dell’azienda è cresciuto rispetto al periodo precedente, ed è considerato un segnale positivo della salute finanziaria e della performance operativa dell’azienda.