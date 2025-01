Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo e Consulente del Lavoro abilitato.

Il 2025 si prospetta ricco di opportunità per gli investitori alla ricerca di azioni in crescita. Dopo un 2024 brillante, con l’indice S&P 500 che ha registrato un rialzo del 23% e il Nasdaq Composite che ha segnato un +28,6%, le prospettive per il mercato azionario rimangono positive.

Tuttavia, per cogliere le migliori opportunità di crescita, è fondamentale individuare aziende con solide basi finanziarie, una posizione dominante nel proprio settore e catalizzatori in grado di generare crescita sostenibile nel lungo periodo.

Ecco tre azioni con potenziale di crescita da considerare per il 2025.

Accenture (ACN)

Accenture è una delle principali aziende di consulenza globale che aiuta i governi e le imprese a costruire capacità digitali, ottimizzare le operazioni e accelerare la crescita dei ricavi. La compagnia ha mostrato una crescita costante dei ricavi e degli utili nel corso degli anni, supportata da una generazione di flusso di cassa libero solido, che ha consentito aumenti regolari dei dividendi.

Nel primo trimestre dell’esercizio fiscale 2025, Accenture ha registrato un aumento del 9% dei ricavi, con un reddito operativo in crescita del 15% e un incremento del 15,5% dell’utile netto. La società ha anche aumentato il dividendo trimestrale del 15%, portando il dividendo annualizzato a 5,92 Usd, superiore ai 5,16 Usd pagati nel 2024. Inoltre, l’azienda ha recentemente acquisito nuove società, come Aox e Iqt Group, per espandere la propria offerta di servizi e accelerare la sua crescita.

Accenture è un’azione ideale per chi cerca sia crescita che reddito, con una gestione solida e una visione strategica che mira a rendere l’azienda ancora più competitiva nel futuro.

Grab Holdings (GRAB)

Grab Holdings ha sviluppato una super-app che offre servizi di mobilità, consegne e servizi finanziari digitali, operando in più di 700 città in otto paesi del Sud-est asiatico. La società ha registrato una crescita esponenziale negli ultimi anni, passando da una marginalità negativa nel 2021 a un margine lordo positivo nel 2023, con una triplicazione dei ricavi in soli due anni.

Nel 2024, Grab ha continuato a migliorare i suoi numeri finanziari: i ricavi sono aumentati del 19% rispetto all’anno precedente, mentre il margine lordo ha raggiunto il 41,4%. La società ha anche cominciato a generare flussi di cassa positivi, con un incremento significativo rispetto all’anno precedente. Il mercato del Sud-est asiatico, con una popolazione di circa 650 milioni di persone, offre ancora ampi margini di crescita, e con il miglioramento dei suoi servizi finanziari digitali, Grab ha il potenziale per continuare a espandere la sua base di utenti e aumentare i ricavi.

Miniso Group (MNSO)

Miniso è un retailer che offre una vasta gamma di prodotti di lifestyle a prezzi accessibili, con una forte presenza sia in Cina che a livello internazionale. Negli ultimi anni, Miniso ha visto una crescita costante delle entrate e una trasformazione importante, passando da perdite a profitti. Nel 2023, l’azienda ha registrato un utile netto di 1,8 miliardi di RMB, con un aumento delle entrate del 22,8% rispetto all’anno precedente.

Nel 2024, Miniso ha continuato la sua espansione, con l’apertura di nuovi negozi e una strategia di crescita internazionale ambiziosa. La società mira ad aprire tra 900 e 1.100 nuovi negozi all’anno fino al 2028, con l’obiettivo di diventare il primo gruppo di retail di design di proprietà intellettuale al mondo. Con il suo piano strategico e la continua innovazione dei prodotti, Miniso rappresenta una solida opportunità di crescita per gli investitori a lungo termine.